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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Подозреваемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского отправлен в СИЗО

Подозреваемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского отправлен в СИЗО

1 сентября 2023, 10:29
Фото: 1MI
Подозреваемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском велосипедист отправлен в СИЗО. 34-летний Эдуард в ночь смерти девочки преследовал ее до леса на велосипеде.

Сам мужчина утверждает, что видел, как девушка легла в канаву. По его словам, ей стало плохо, пишет Е1.

Позднее стало известно, что Эдуард поднял телефон школьницы. После этого он закопал его. В Синарском районном суде рассказали, что под стражей подозреваемый пробудет до 10 октября 2023 года.

О мужчине известно, что он трудится стропальщиком на Синарском трубном заводе. Знакомые отзываются о нем как об общительном, приветливом и добром человеке.

Найден телефон убитой в Каменске-Уральском школьницы
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#Каменск-Уральский#Суд#Убийство#Школьница#Подозреваемый#Ирина Кирилова#Стража#Убийство школьницы в Каменске-Уральском
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