Подозреваемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Сам мужчина утверждает, что видел, как девушка легла в канаву. По его словам, ей стало плохо, пишет Е1.
Позднее стало известно, что Эдуард поднял телефон школьницы. После этого он закопал его. В Синарском районном суде рассказали, что под стражей подозреваемый пробудет до 10 октября 2023 года.
О мужчине известно, что он трудится стропальщиком на Синарском трубном заводе. Знакомые отзываются о нем как об общительном, приветливом и добром человеке.