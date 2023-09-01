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Полковника МВД из Ирбита задержали за взятку в 750 тысяч

Полковника МВД из Ирбита задержали за взятку в 750 тысяч

1 сентября 2023, 08:41
Фото: Midjourney
В получении взятки в размере 750 тысяч рублей подозревается полковник МВД из Ирбита. Он задержан.

Мужчина является замначальника по оперативной работе одного из ОВД. Правоохранительные органы полагают, что он шантажировал подравшихся бизнесменов тем, что потасовку могут переквалифицировать в разбой. Также он обещал подбросить им наркотики, сообщает Ural Mash.

После того, как начальник запугал предпринимателей, он сказал, что для решения вопроса потребуется 750 тысяч рублей, полагает следствие. Мужчины согласились.

Отдав деньги, бизнесмены обратились в ФСБ. А затем, в день, когда они должны были передать деньги полицейскому, того задержали. Далее его отстранили от должности и теперь будут судить по уголовным статьям.

Известно, что из системы МВД подозреваемый уволен по отрицательным мотивам. Об итогах этого дела в полиции обещали рассказать позднее.

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