Проезд в транспорте Нижнего Тагила стал дешевле на 8 рублей

Воспользоваться скидкой смогут держатели карты «Мир». Она действует как при оплате стоимости полного проезда, так и льготного. При этом карту необходимо загрузить в смартфон через мобильный платежный сервис Mir Pay. Устройство обязательно должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Чек пассажирам выдается на полную сумму, а с карты списываются деньги с учетом скидки.