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Проезд в транспорте Нижнего Тагила стал дешевле на 8 рублей

Проезд в транспорте Нижнего Тагила стал дешевле на 8 рублей

1 сентября 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с 1 сентября по 31 декабря 2023 года пассажиры трамваев и некоторых автобусов смогут оплатить проезд со скидкой в восемь рублей. Для этого необходимо использовать смартфон.

Воспользоваться скидкой смогут держатели карты «Мир». Она действует как при оплате стоимости полного проезда, так и льготного. При этом карту необходимо загрузить в смартфон через мобильный платежный сервис Mir Pay. Устройство обязательно должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Чек пассажирам выдается на полную сумму, а с карты списываются деньги с учетом скидки.

Фото: tagilcity.ru

Как выяснила редакция TagilCity.ru, на сайте пресс-службы платежной системы «Мир» значится, что в список маршрутов, на которые действует скидка, также попали и автобусы, курсирующие по пригороду и региону:

  • 112А — Автовокзал — село Петрокаменское;
  • 113 — Автовокзал — поселок Уралец;
  • 641 — Автовокзал — село Башкарское;
  • 106Б — Автовокзал — поселок Свободный;
  • 121 — Автовокзал — поселок Сокол;
  • 126 — УВЗ — село Петрокаменское;
  • 634Б — Автовокзал — деревня Шумиха;
  • 636Б — Автовокзал — деревня Маркова;
  • 111 — УВЗ — поселок Сокол;
  • 114 — Автовокзал — поселок Висим;
  • 115 — Автовокзал — село Краснополье;
  • 917В — Автовокзал — Алапаевск;
  • 1060Б — Автовокзал — поселок Висимо-Уткинск;
  • 112Б — Автовокзал — село Петрокаменское — деревня Беляковка;
  • 595 — Автовокзал — деревня Усть-Утка;
  • 637Б — Автовокзал — деревня Мурзинка;
  • 638Б — Автовокзал — село Кайгородское;
  • 642 — Автовокзал — село Южаково;
  • 1103 — Автовокзал — Реж;
  • 106А — УВЗ — поселок Свободный (улица Неделина);
  • 147 — Автовокзал — село Петрокаменское — деревня Беляковка;
  • 112 — Автовокзал — село Петрокаменское.

Напомним, в 2022 году такая же акция по проезду со скидкой проходила в Нижнем Тагиле с 1 сентября до 31 декабря. В прошлом году она составляла 10 рублей.

Как оплатить проезд со скидкой в 10 рублей в трамваях Нижнего Тагила: инструкция
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деньги#Трамвай#Проезд#Общественный транспорт#Евгения Сафина
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