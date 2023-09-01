Проезд в транспорте Нижнего Тагила стал дешевле на 8 рублей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Воспользоваться скидкой смогут держатели карты «Мир». Она действует как при оплате стоимости полного проезда, так и льготного. При этом карту необходимо загрузить в смартфон через мобильный платежный сервис Mir Pay. Устройство обязательно должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Чек пассажирам выдается на полную сумму, а с карты списываются деньги с учетом скидки.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, на сайте пресс-службы платежной системы «Мир» значится, что в список маршрутов, на которые действует скидка, также попали и автобусы, курсирующие по пригороду и региону:
Напомним, в 2022 году такая же акция по проезду со скидкой проходила в Нижнем Тагиле с 1 сентября до 31 декабря. В прошлом году она составляла 10 рублей.