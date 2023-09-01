Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Березовском

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Водитель, ехавший за рулем автомобиля Nissan, двигался на небезопасной скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в женщину, которая стояла на остановке. Остановочный комплекс мужчина тоже снес, а затем оказался в кювете, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
От полученных повреждений женщина скончалась на месте аварии. Водитель оказался жителем Екатеринбурга, несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Итоги освидетельствования показали, что мужчина в момент аварии был нетрезв.
По словам водителя, он праздновал свой день рождения, после чего решил поехать в город. В ГИБДД проводится проверка по факту случившегося.
Напомним, под Нижним Тагилом водитель легкового автомобиля сбил лося, который выскочил на дорогу, и скончался на месте аварии.