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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Березовском

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Березовском

1 сентября 2023, 05:59
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Березовском 56-летний пьяный шофер снес остановочный комплекс и насмерть сбил 68-летнюю пенсионерку. ДТП произошло 31 августа 2023 года.

Водитель, ехавший за рулем автомобиля Nissan, двигался на небезопасной скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в женщину, которая стояла на остановке. Остановочный комплекс мужчина тоже снес, а затем оказался в кювете, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

От полученных повреждений женщина скончалась на месте аварии. Водитель оказался жителем Екатеринбурга, несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Итоги освидетельствования показали, что мужчина в момент аварии был нетрезв.

По словам водителя, он праздновал свой день рождения, после чего решил поехать в город. В ГИБДД проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, под Нижним Тагилом водитель легкового автомобиля сбил лося, который выскочил на дорогу, и скончался на месте аварии.

Водитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосем
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