Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Березовском

Водитель, ехавший за рулем автомобиля Nissan, двигался на небезопасной скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в женщину, которая стояла на остановке. Остановочный комплекс мужчина тоже снес, а затем оказался в кювете, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.