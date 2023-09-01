Родители устроили потасовку с охраной в школе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Это случилось в Академическом в школе №79 на проспекте Академика. Давка началась тогда, когда родителей не пустили к детям на линейку, пишет Е1.
Несмотря на запрет пройти на линейку, некоторые родители пытались пройти и отыскать в толпе своих детей. Также они кричали на охранников и утверждали, что те должны были организовать процесс пропуска родителей. Они требовали открыть для них проход.
Охранники же стояли на своем. После случившегося родители пожаловались, что в школе не организовали учебный процесс должным образом. Они отмечали, что некоторые дети сильно расстроились и плакали.