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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Родители устроили потасовку с охраной в школе Екатеринбурга

Родители устроили потасовку с охраной в школе Екатеринбурга

1 сентября 2023, 13:12
Фото: Midjourney
Потасовка между родителями и охранниками произошла 1 сентября в одной из школ Екатеринбурга.

Это случилось в Академическом в школе №79 на проспекте Академика. Давка началась тогда, когда родителей не пустили к детям на линейку, пишет Е1.

Несмотря на запрет пройти на линейку, некоторые родители пытались пройти и отыскать в толпе своих детей. Также они кричали на охранников и утверждали, что те должны были организовать процесс пропуска родителей. Они требовали открыть для них проход.

Охранники же стояли на своем. После случившегося родители пожаловались, что в школе не организовали учебный процесс должным образом. Они отмечали, что некоторые дети сильно расстроились и плакали.

Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила
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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Школа#Родители#Охрана#Потасовка#Учебный процесс#Екатеринбург#Линейка#Дарья Сорокина
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Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила
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