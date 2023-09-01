Россельхознадзор провел беседу с директором агрокомплекса под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Все требования, которые Вадим Куликов выслушал от представителей управления Россельхознадзора, касаются нарушений земельного кодекса. В частности, руководителю предприятия напомнили, что земли, качество которых ухудшилось из-за деятельности свинокомплекса, должны быть рекультивированы. Это значит, что почва должна быть приведена в «состояние, пригодное в соответствии с целевым назначением». При этом рекультивация подразумевает восстановление плодородного слоя почвы и создание защитных лесных насаждений, отмечают в Россельхознадзоре. О почве и лесах, которые загрязняются после распространения навоза, TagilCity.ru писал с комментарием Нижнетагильского лесничества.
Главным призывом ведомства стало требование использовать участки в соответствии с их целевым назначением и не наносить вред окружающей среде. Кроме того, важно не допускать истощение, уничтожение земель и допускать иное негативное воздействие. Отдельное внимание Россельхознадзор обратил на обеспечение мер пожарной безопасности.
В Россельхознадзоре назвали беседу с Вадимом Куликовым «профилактической». Однако ранее другое ведомство — Росприроднадзор — вынес аграрию предостережение о возможном нарушении требований водного кодекса Российской Федерации. Кроме того, на предприятии были выявлены грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух». За шесть лет работы предприятия — с 2017 года — в агрокомплексе «Горноуральский» по итогам ведомственных проверок были выявлены 55 нарушений. Прислушается ли аграрий к ведомствам на этот раз — TagilCity.ru будет следить за ситуацией.