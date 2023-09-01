Россельхознадзор провел беседу с директором агрокомплекса под Нижним Тагилом

В Россельхознадзоре назвали беседу с Вадимом Куликовым «профилактической». Однако ранее другое ведомство — Росприроднадзор — вынес аграрию предостережение о возможном нарушении требований водного кодекса Российской Федерации. Кроме того, на предприятии были выявлены грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух». За шесть лет работы предприятия — с 2017 года — в агрокомплексе «Горноуральский» по итогам ведомственных проверок были выявлены 55 нарушений. Прислушается ли аграрий к ведомствам на этот раз — TagilCity.ru будет следить за ситуацией.