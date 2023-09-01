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Россельхознадзор провел беседу с директором агрокомплекса под Нижним Тагилом

Россельхознадзор провел беседу с директором агрокомплекса под Нижним Тагилом

1 сентября 2023, 12:22
Фото: tagilcity.ru
Вадим Куликов, уже третий год являющийся директором агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом, получил от Россельхознадзора замечания и рекомендации по ведению агрохозяйственной деятельности. Чему свердловской ведомство учило агрария — в материале TagilCity.ru.

Все требования, которые Вадим Куликов выслушал от представителей управления Россельхознадзора, касаются нарушений земельного кодекса. В частности, руководителю предприятия напомнили, что земли, качество которых ухудшилось из-за деятельности свинокомплекса, должны быть рекультивированы. Это значит, что почва должна быть приведена в «состояние, пригодное в соответствии с целевым назначением». При этом рекультивация подразумевает восстановление плодородного слоя почвы и создание защитных лесных насаждений, отмечают в Россельхознадзоре. О почве и лесах, которые загрязняются после распространения навоза, TagilCity.ru писал с комментарием Нижнетагильского лесничества.

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Главным призывом ведомства стало требование использовать участки в соответствии с их целевым назначением и не наносить вред окружающей среде. Кроме того, важно не допускать истощение, уничтожение земель и допускать иное негативное воздействие. Отдельное внимание Россельхознадзор обратил на обеспечение мер пожарной безопасности.

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В Россельхознадзоре назвали беседу с Вадимом Куликовым «профилактической». Однако ранее другое ведомство — Росприроднадзор — вынес аграрию предостережение о возможном нарушении требований водного кодекса Российской Федерации. Кроме того, на предприятии были выявлены грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух». За шесть лет работы предприятия — с 2017 года — в агрокомплексе «Горноуральский» по итогам ведомственных проверок были выявлены 55 нарушений. Прислушается ли аграрий к ведомствам на этот раз — TagilCity.ru будет следить за ситуацией.

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