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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 10:21

«С нас хорошие оценки и медалисты»: школа №48 в Нижнем Тагиле открылась после ремонта

«С нас хорошие оценки и медалисты»: школа №48 в Нижнем Тагиле открылась после ремонта

1 сентября 2023, 09:56
Фото: tagilcity.ru
1 сентября школа №48 на Голом Камне после капитального ремонта открыла свои двери для 120 учеников. Учебное заведение, единственное в Нижнем Тагиле отремонтированное по президентской программе «Модернизация системы общего школьного образования», в День знаний отметило и свой 70-летний юбилей.

Торжественная линейка, посвященная сразу трем событиям — Дню знаний, 70-летнему юбилею учебного заведения и открытию после капитального ремонта — прошла в актовом зале МОУ СОШ № 48.

Мы рады приветствовать всех вас в нашей обновленной школе. Большое спасибо нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, ну и, конечно, от всех нас президенту Владимиру Владимировичу Путину. Президентская программа — это круто! Ребята, с нас с вами хорошие оценки! С нас с вами отличное образование, победы на Олимпиадах, победы в спорте. И очень хочу медалистов. Сделаем? А теперь в новый путь в новой школе, новых побед и новых свершений. Я вас люблю, — сказала директор школы №48 Марина Сазонова.
Директор школы № 48 на Голом Камне Марина СазоноваДиректор школы № 48 на Голом Камне Марина Сазонова
Открытие школы № 48 на Голом КамнеОткрытие школы № 48 на Голом Камне
Открытие школы № 48 на Голом КамнеОткрытие школы № 48 на Голом Камне
Открытие школы № 48 на Голом КамнеОткрытие школы № 48 на Голом Камне
Открытие школы № 48 на Голом КамнеОткрытие школы № 48 на Голом Камне
Открытие школы № 48 на Голом КамнеОткрытие школы № 48 на Голом Камне
Открытие школы № 48 на Голом КамнеОткрытие школы № 48 на Голом Камне
Директор школы № 48 на Голом Камне Марина Сазонова
Фото: tagilcity.ru

В обновленном учебном заведении появилось все, что необходимо школьникам для своей реализации, считают учителя.

Так, строители оборудовали здесь единственные в городе технические мастерские для мальчиков. Теперь юных тагильчан смогут обучить работе с деревом и металлом. Для этого в рамках ремонта были закуплены верстаки, станки ЧПУ и другое оборудование. А для девочек открыли кабинеты по обучению кулинарии, где есть кухня, все для приготовления различных блюд и даже стиральная машина. В классе, где проводят теоретические уроки, установили новую швейную машину.

Еще одни поводом для радости не только учителей, но и учеников стало открытие спортивного зала. Он не работал более 10-ти лет. В новом помещении, помимо уроков физкультуры, будет открыта секция по самбо.

Также чистая и уютная столовая возобновляет свою работу с началом учебного года.

Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем ТагилеТехническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Спортзал в школе № 48 в Нижнем ТагилеСпортзал в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Спортзал в школе № 48 в Нижнем ТагилеСпортзал в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Спортзал в школе № 48 в Нижнем ТагилеСпортзал в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Спортзал в школе № 48 в Нижнем ТагилеСпортзал в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Новая столовая в школе №48 в Нижнем ТагилеНовая столовая в школе №48 в Нижнем Тагиле
Новая столовая в школе №48 в Нижнем ТагилеНовая столовая в школе №48 в Нижнем Тагиле
Новая столовая в школе №48 в Нижнем ТагилеНовая столовая в школе №48 в Нижнем Тагиле
Техническая мастерская для мальчиков в школе № 48 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

К торжественному открытию не успели закончить спортивную площадку — помешала погода, отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. Однако в течение двух недель планируется завершить все работы по благоустройству пришкольной территории.

Школа № 48 — первая школа, которая отремонтирована за счет федеральных средств по президентской программе, в рамках национального проекта «Образование». Спасибо нашему президенту, губернатору Свердловской области, что у нас появилась такая уникальная возможность. Поздравляю всех. Поздравляю с фактически новой школой. Мне кажется, она даже стала лучше, чем когда-либо. Берегите то, что сделано, учитесь радовать своими оценками. И всего самого хорошего, — выразил слова благодарности за проделанную работу и поздравил учеников и учителей учебного заведения градоначальник.
Глава Нижнего Тагила Владислав ПинаевГлава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила Владислав ПинаевГлава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила Владислав ПинаевГлава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила Владислав ПинаевГлава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Фото: tagilcity.ru

Во время реконструкции здания никто не забыл про работавший здесь до ремонта музей. В нем также как и раньше будут представлены творческие и исследовательские работы школьников. Внеурочно дети будут изучать историю своего края и историю создания самой школы, а итоги уже появятся здесь в качестве экспонатов. На столах музея уже лежат большие альбомы, где ярко и красочно описываются профессиональные пути ветеранов учебного заведения.

Музей на базе школы № 48 в Нижнем ТагилеМузей на базе школы № 48 в Нижнем Тагиле
Музей на базе школы № 48 в Нижнем ТагилеМузей на базе школы № 48 в Нижнем Тагиле
Музей на базе школы № 48 в Нижнем ТагилеМузей на базе школы № 48 в Нижнем Тагиле
Музей на базе школы № 48 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
Какая школа была раньше: закрытый спортзал с проваленным полом, затопленные подвалы, облезлые плесневелые стены. Сегодня же школа оборудована новейшим и современным техническим оборудованием. Дети достойны лучшего, достойны жить в XXI веке и пользоваться технологиями своего времени, а в замен радовать нас успехами в учебе, — добавил Владислав Пинаев.
Школа № 48 в Нижнем ТагилеШкола № 48 в Нижнем Тагиле
Школа № 48 в Нижнем ТагилеШкола № 48 в Нижнем Тагиле
Школа № 48 в Нижнем ТагилеШкола № 48 в Нижнем Тагиле
Школа № 48 в Нижнем ТагилеШкола № 48 в Нижнем Тагиле
Школа № 48 в Нижнем ТагилеШкола № 48 в Нижнем Тагиле
Школа № 48 в Нижнем ТагилеШкола № 48 в Нижнем Тагиле
Школа № 48 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ремонт в школе №48 на Радищева, 3 начался еще в апреле 2022 года. Модернизация осуществлялась по поручению президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общая сумма затрат на реконструкцию учреждения — почти 180 млн рублей.

Ремонт школы №48 в Нижнем Тагиле идет по плану: к реконструкции готовят спортплощадку
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владимир Путин#Президент#Владислав Пинаев#Губернатор#Образование#Евгений Куйвашев#Капитальный ремонт#Администрация Нижнего Тагила#Федеральный проект#Школа №48#Анастасия Имамахметова
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