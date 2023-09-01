«С нас хорошие оценки и медалисты»: школа №48 в Нижнем Тагиле открылась после ремонта

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Торжественная линейка, посвященная сразу трем событиям — Дню знаний, 70-летнему юбилею учебного заведения и открытию после капитального ремонта — прошла в актовом зале МОУ СОШ № 48.
Мы рады приветствовать всех вас в нашей обновленной школе. Большое спасибо нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, ну и, конечно, от всех нас президенту Владимиру Владимировичу Путину. Президентская программа — это круто! Ребята, с нас с вами хорошие оценки! С нас с вами отличное образование, победы на Олимпиадах, победы в спорте. И очень хочу медалистов. Сделаем? А теперь в новый путь в новой школе, новых побед и новых свершений. Я вас люблю, — сказала директор школы №48 Марина Сазонова.
В обновленном учебном заведении появилось все, что необходимо школьникам для своей реализации, считают учителя.
Так, строители оборудовали здесь единственные в городе технические мастерские для мальчиков. Теперь юных тагильчан смогут обучить работе с деревом и металлом. Для этого в рамках ремонта были закуплены верстаки, станки ЧПУ и другое оборудование. А для девочек открыли кабинеты по обучению кулинарии, где есть кухня, все для приготовления различных блюд и даже стиральная машина. В классе, где проводят теоретические уроки, установили новую швейную машину.
Еще одни поводом для радости не только учителей, но и учеников стало открытие спортивного зала. Он не работал более 10-ти лет. В новом помещении, помимо уроков физкультуры, будет открыта секция по самбо.
Также чистая и уютная столовая возобновляет свою работу с началом учебного года.
К торжественному открытию не успели закончить спортивную площадку — помешала погода, отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. Однако в течение двух недель планируется завершить все работы по благоустройству пришкольной территории.
Школа № 48 — первая школа, которая отремонтирована за счет федеральных средств по президентской программе, в рамках национального проекта «Образование». Спасибо нашему президенту, губернатору Свердловской области, что у нас появилась такая уникальная возможность. Поздравляю всех. Поздравляю с фактически новой школой. Мне кажется, она даже стала лучше, чем когда-либо. Берегите то, что сделано, учитесь радовать своими оценками. И всего самого хорошего, — выразил слова благодарности за проделанную работу и поздравил учеников и учителей учебного заведения градоначальник.
Во время реконструкции здания никто не забыл про работавший здесь до ремонта музей. В нем также как и раньше будут представлены творческие и исследовательские работы школьников. Внеурочно дети будут изучать историю своего края и историю создания самой школы, а итоги уже появятся здесь в качестве экспонатов. На столах музея уже лежат большие альбомы, где ярко и красочно описываются профессиональные пути ветеранов учебного заведения.
Какая школа была раньше: закрытый спортзал с проваленным полом, затопленные подвалы, облезлые плесневелые стены. Сегодня же школа оборудована новейшим и современным техническим оборудованием. Дети достойны лучшего, достойны жить в XXI веке и пользоваться технологиями своего времени, а в замен радовать нас успехами в учебе, — добавил Владислав Пинаев.
Напомним, ремонт в школе №48 на Радищева, 3 начался еще в апреле 2022 года. Модернизация осуществлялась по поручению президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общая сумма затрат на реконструкцию учреждения — почти 180 млн рублей.