«С нас хорошие оценки и медалисты»: школа №48 в Нижнем Тагиле открылась после ремонта

Во время реконструкции здания никто не забыл про работавший здесь до ремонта музей. В нем также как и раньше будут представлены творческие и исследовательские работы школьников. Внеурочно дети будут изучать историю своего края и историю создания самой школы, а итоги уже появятся здесь в качестве экспонатов. На столах музея уже лежат большие альбомы, где ярко и красочно описываются профессиональные пути ветеранов учебного заведения.