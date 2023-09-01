Шесть человек погибли в лесах Свердловской области с начала июля

К примеру, недавно пожилая женщина заблудилась в лесу и прошла 20 километров. В лесу она провела 72 часа. Сюда она отправилась за грибами. Когда спасатели нашли ее, она отказалась ложиться на носилки и последовала вместе с ними к выходу из леса на своих ногах.