Шесть человек погибли в лесах Свердловской области с начала июля

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Такими данными поделились поисковики отряда «Лиза Алерт», пишет Ура.ру. Они добавили, что пропавших в лесах сейчас довольно много по той причине, что идет сезон грибов. Как правило, пропавшие — заблудившиеся грибники.
Также среди пропавших есть пожилые люди с деменцией, которые потеряли ориентацию в пространстве.
В общей сложности с начала июля к волонтерам «Лиза Алерт» поступила 71 заявка на поиск пропавших людей в свердловских лесах. Из них в 58 случаях, удалось найти людей живыми.
К примеру, недавно пожилая женщина заблудилась в лесу и прошла 20 километров. В лесу она провела 72 часа. Сюда она отправилась за грибами. Когда спасатели нашли ее, она отказалась ложиться на носилки и последовала вместе с ними к выходу из леса на своих ногах.