tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Шесть человек погибли в лесах Свердловской области с начала июля

Шесть человек погибли в лесах Свердловской области с начала июля

1 сентября 2023, 09:33
Фото: 1MI
С начала июля в лесополосах Свердловской области погибли шесть человек. Еще столько же людей сейчас ищут.

Такими данными поделились поисковики отряда «Лиза Алерт», пишет Ура.ру. Они добавили, что пропавших в лесах сейчас довольно много по той причине, что идет сезон грибов. Как правило, пропавшие — заблудившиеся грибники.

Также среди пропавших есть пожилые люди с деменцией, которые потеряли ориентацию в пространстве.

В общей сложности с начала июля к волонтерам «Лиза Алерт» поступила 71 заявка на поиск пропавших людей в свердловских лесах. Из них в 58 случаях, удалось найти людей живыми.

К примеру, недавно пожилая женщина заблудилась в лесу и прошла 20 километров. В лесу она провела 72 часа. Сюда она отправилась за грибами. Когда спасатели нашли ее, она отказалась ложиться на носилки и последовала вместе с ними к выходу из леса на своих ногах.

Пожилая женщина в Свердловской области заблудилась и прошла почти 20 км по лесу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Верхней Пышме ищут пропавшего в лесу пенсионераДиректора предприятия из Нижнего Тагила обвинили в поджоге работника в лесу
#Происшествия#Свердловская область#Грибы#Лиза Алерт#Погибшие#Грибники#Деменция#Леса#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила
Сегодня, 04:29
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
30 августа, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
30 августа, 04:07
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
30 августа, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
Жительница Тагила обвиняет директора «Капиталстроя» в похищении общего ребенка
31 августа, 10:34