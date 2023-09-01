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Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде

1 сентября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Подрядчика для сноса аварийных домов в Нижнем Тагиле и поселке Висимо-Уткинск ищет администрация города. На работы выделено 1,7 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле работы будут проводиться на улице Рудничная, 4, а в Висимо-Уткинске — на улице Ленина, 37. Демонтировать здания подрядчику необходимо в течение 50 дней с момента заключения контракта.

В пригороде снесут двухэтажный восьмиквартирный дом из бруса 1968 года постройки, в городе — два одноэтажных жилых дома (литер А и литер Б), возведенные в 1951 году.

До начала выполнения работ по периметру площадок необходимо установить сплошное ограждение и организовать въезд для автотранспорта. На территории должна работать круглосуточная охрана.

В документации отмечается, что зеленые насаждения на объекте необходимо защитить от повреждений машинами и механизмами. После демонтажа подрядчик вывезет строительный мусор и проведет рекультивацию земельных участков.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 сентября. Затем комиссия определит организацию, которая займется работами.

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