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В Екатеринбурге бесследно пропал 15-летний подросток

В Екатеринбурге бесследно пропал 15-летний подросток

1 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI
15-летний Игорь Евсюков из Кировского района Екатеринбурга исчез 31 августа 2023 года.

Рост мальчика — 170 сантиметров. Цвет волос русый, глаза карие. В день своего исчезновения на школьнике были черные спортивные штаны с красно-белыми вставками, спортивная кофта и берцы, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Поиски исчезнувшего юноши ведут сотрудники отряда «Прорыв».

Напомним, 30 августа 2023 года пропал 71-летний пенсионер из поселка Исеть в Верхней Пышме. Мужчина ушел в лес, взяв с собой разноцветный зонт, и не вернулся. Свердловчанин также может нуждаться в медпомощи.

В Верхней Пышме ищут пропавшего в лесу пенсионера
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