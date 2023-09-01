В Екатеринбурге бесследно пропал 15-летний подросток

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Рост мальчика — 170 сантиметров. Цвет волос русый, глаза карие. В день своего исчезновения на школьнике были черные спортивные штаны с красно-белыми вставками, спортивная кофта и берцы, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
Поиски исчезнувшего юноши ведут сотрудники отряда «Прорыв».
Напомним, 30 августа 2023 года пропал 71-летний пенсионер из поселка Исеть в Верхней Пышме. Мужчина ушел в лес, взяв с собой разноцветный зонт, и не вернулся. Свердловчанин также может нуждаться в медпомощи.