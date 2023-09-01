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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Екатеринбурге перекрыта улица из-за горящих автомобилей

В Екатеринбурге перекрыта улица из-за горящих автомобилей

1 сентября 2023, 06:20
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге произошло столкновение двух автомобилей на Реактивной улице, после чего оба транспорта загорелись. В связи с этим улицу перекрыли.

На месте аварии сейчас работают сотрудники автоинспекции. Подробности дорожного происшествия устанавливаются, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Из-за ограничения движения на улице водителям автомобилей приходится ехать в объезд. Также в районе ДТП скопилась пробка.

Напомним, 28 августа 2023 года в Екатеринбурге между двумя машинами случилось лобовое столкновение. Одного из водителей увезли в больницу с полученными травмами, другой шофер не пострадал. При этом оба автомобиля в результате аварии оказались повреждены.

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на перекрестке в Екатеринбурге
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#Происшествия#Проверка#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#Дорожное движение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Перекрытие дороги#Перекрытие улицы
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