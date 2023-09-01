В Екатеринбурге перекрыта улица из-за горящих автомобилей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
На месте аварии сейчас работают сотрудники автоинспекции. Подробности дорожного происшествия устанавливаются, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Из-за ограничения движения на улице водителям автомобилей приходится ехать в объезд. Также в районе ДТП скопилась пробка.
Напомним, 28 августа 2023 года в Екатеринбурге между двумя машинами случилось лобовое столкновение. Одного из водителей увезли в больницу с полученными травмами, другой шофер не пострадал. При этом оба автомобиля в результате аварии оказались повреждены.