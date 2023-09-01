В Екатеринбурге перекрыта улица из-за горящих автомобилей

Напомним, 28 августа 2023 года в Екатеринбурге между двумя машинами случилось лобовое столкновение. Одного из водителей увезли в больницу с полученными травмами, другой шофер не пострадал. При этом оба автомобиля в результате аварии оказались повреждены.