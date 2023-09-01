В Екатеринбурге вернули должность уволенной ранее учительнице за посты в соцсетях

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Учительница готовилась к увольнению из образовательного учреждения по статье и уже написала заявление об уходе. Однако ей пришло уведомление о том, что ее оставляют на прежней должности с сохранением прежней рабочей нагрузки, пишет «КП-Екатеринбург».
Однако, по словам женщины, сейчас еще продолжаются судебные разбирательства с матерью одного из ее учеников. Педагог рассказала, что мать намерена у нее отсудить компенсацию морального вреда размером в 10 тысяч рублей на ребенка и 10 тысяч рублей на нее.
Напомним, в начале 2023 года мать школьника заметила на личной странице учительницы во ВКонтакте фотографию сына и пост, в котором говорится о мальчике, однако не называется его имя. Екатеринбурженка пожаловалась директору школы, и учительницу уволили. Кроме того, женщина обратилась в суд.