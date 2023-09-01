В Екатеринбурге вернули должность уволенной ранее учительнице за посты в соцсетях

Однако, по словам женщины, сейчас еще продолжаются судебные разбирательства с матерью одного из ее учеников. Педагог рассказала, что мать намерена у нее отсудить компенсацию морального вреда размером в 10 тысяч рублей на ребенка и 10 тысяч рублей на нее.