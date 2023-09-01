В Екатеринбурге закрылись 13 магазинов сети «Магнум»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По техническим причинам закрыто в общей сложности 13 магазинов «Магнум». Об этом сообщается в telegram-канале торговой сети. Это произошло в связи с переоформлением лицензии.
Это торговые точки по адресам: Академика Сахарова, 93, Белинского, 86, Белинского, 161, Горького, 69/1, Краснолесья, 52, Мельникова, 27, Розы Люксембург, 22, Сакко и Ванцетти, 99, Свердлова, 58, Уральская, 75, Ю. Фучика, 1, Щербакова, 77, к.2, Верхняя Пышма — Козицына, 8.
Об открытии магазинов мы, конечно, сообщим отдельно. Остальные магазины работают по обычному графику, — отметили представители магазина.