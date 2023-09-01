В ГИБДД рассказали подробности аварии с загоревшимися авто в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По предварительной информации водитель LADA Granta выехал на встречную полосу во время движения по улице Главной. В результате он столкнулся с «ВАЗ 2109». После этого оба автомобиля отбросило на Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.
В результате ДТП водитель LADA скончался на месте до прибытия медиков. Кроме того, пострадали водитель ВАЗа (35-летняя женщина) и водитель Chevrolet Cobalt (44-летняя женщина). С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медучреждения.
На месте аварии инспектора ГИБДД и следственная группа провели процессуальные действия. По факту происшествия проводится проверка.