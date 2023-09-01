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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Смятые автомобили

В ГИБДД рассказали подробности аварии с загоревшимися авто в Екатеринбурге

1 сентября 2023, 10:14
Фото: скриншот видео ГИБДД по Свердловской области
Смятые автомобили
Подробности происшествия на дороге в Екатеринбурге, в результате которого загорелись автомобили, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации водитель LADA Granta выехал на встречную полосу во время движения по улице Главной. В результате он столкнулся с «ВАЗ 2109». После этого оба автомобиля отбросило на Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.

В результате ДТП водитель LADA скончался на месте до прибытия медиков. Кроме того, пострадали водитель ВАЗа (35-летняя женщина) и водитель Chevrolet Cobalt (44-летняя женщина). С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медучреждения.

На месте аварии инспектора ГИБДД и следственная группа провели процессуальные действия. По факту происшествия проводится проверка.

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