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В городах Свердловской области появится 330 новых автобусов

В городах Свердловской области будут обновлены автобусы

1 сентября 2023, 03:56
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В городах Свердловской области появится 330 новых автобусов

330 новых автобуса закупят для Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других свердловских городов. План закупки утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев 31 августа 2023 года.

Общественный транспорт планируется закупить до февраля 2024 года. Так, в Каменске-Уральском появится 22 автобуса. Из них будут два средних и 20 больших салонов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Всего автобусов закупят 330 и распределят в 14 городов области. Некоторые отправят на междугородние маршруты. В целом будут обновлены 180 маршрутов.

Так, в Нижнем Тагиле появятся 18 малых и 35 средних автобусов, в Екатеринбурге 30 больших автобусов. В Красноуральске, Ивделе, Краснотурьинске и Волчанске по два средних автобуса, в Сысерти обновят 12 автобусов, а в Ирбите 11. Новый транспорт будет также направлен и в другие города.

Напомним, до октября 2023 года в Екатеринбурге установят 62 новых остановочных комплекса. Их планируется поставить во всех районах.

В Екатеринбурге заменят несколько десятков остановок
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