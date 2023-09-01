В городах Свердловской области будут обновлены автобусы

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Общественный транспорт планируется закупить до февраля 2024 года. Так, в Каменске-Уральском появится 22 автобуса. Из них будут два средних и 20 больших салонов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Всего автобусов закупят 330 и распределят в 14 городов области. Некоторые отправят на междугородние маршруты. В целом будут обновлены 180 маршрутов.
Так, в Нижнем Тагиле появятся 18 малых и 35 средних автобусов, в Екатеринбурге 30 больших автобусов. В Красноуральске, Ивделе, Краснотурьинске и Волчанске по два средних автобуса, в Сысерти обновят 12 автобусов, а в Ирбите 11. Новый транспорт будет также направлен и в другие города.
Напомним, до октября 2023 года в Екатеринбурге установят 62 новых остановочных комплекса. Их планируется поставить во всех районах.