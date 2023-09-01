В городах Свердловской области будут обновлены автобусы

Так, в Нижнем Тагиле появятся 18 малых и 35 средних автобусов, в Екатеринбурге 30 больших автобусов. В Красноуральске, Ивделе, Краснотурьинске и Волчанске по два средних автобуса, в Сысерти обновят 12 автобусов, а в Ирбите 11. Новый транспорт будет также направлен и в другие города.