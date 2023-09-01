В «Почте России» подвели финансовые итоги за первую половину 2023 года

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По сообщению издания 56orb.ru, в соответствии с представленной отчетностью, убыток компании сократился почти в три раза: с 20,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 6,9 миллиарда рублей в 2023 году, то есть на 13,3 миллиарда. Выручка предприятия увеличилась до 108,4 миллиарда рублей, а расходы в первом полугодии текущего года снизились на 6,9 миллиарда рублей.
Для «Почты России» 2022 год был сложным — компания закончила его с убытками. В начале 2023 года компания сменила команду. Эксперты ещё тогда считали, что для государственной компании после этого должен стать особенно показательным второй квартал года, когда реализуемые проекты начнут приносить результаты.
Пресс-служба «Почты России» объяснила улучшение финансовых показателей в первом полугодии текущего года антикризисным управлением, снижением неоптимальных затрат и программой по развитию бизнеса.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал о том, что сейчас компания проходит сложный период, однако результаты первых 6 месяцев текущего года показывают, что реализуемые командой решения являются трудными, но результативными. Он подчеркнул, что команда строит почту, способную одинаково эффективно быть надежным и современным партнером для бизнеса в Российской Федерации и зарубежных странах, а также центром оказания для жителей государства социально важных повседневных услуг.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов считает, что для «Почты России» наиболее важным и перспективным направлением является сотрудничество с маркетплейсами. По его словам, компания сотрудничает с ними активно, и на рынке это заметили. Прогресс является очевидным, несмотря на то, что финансовые итоги пока далеки от желаемых.
При этом Карпов выразил мнение, что сейчас «Почте России» необходимо проявить агрессивность. По его словам, компания может стать основным каналом взаимодействия продавцов и покупателей, через нее могла бы выполняться максимальная доставка товара до потребителей. На данный момент почта обладает самой распространенной в России сетью с пунктами выдачи — использовать данное преимущество необходимо именно сейчас, так как в противном случае на рынке могут появиться альтернативные участники.
«Почта России» входит в десятку мировых лидеров по количество почтовых отделений и обслуживает свыше 38 тысяч точек. Около 66 процентов из них находятся в малых и удаленных населенных пунктах. С 2015 года «Почта России» отказалась от государственных субсидий.
Комментируя финансовые итоги первого полугодия текущего года, руководство компании отметило важность сотрудничества с крупными участниками рынка электронной коммерции.
В «Почте России» заявили, что до конца текущего года большое количество отделений будет трансформировано в мультибрендовые пункты выдачи заказов. Компания работает над развитием международного направления, включая открытие новых маршрутов для экспортеров Российской Федерации. На сегодняшний день компания обеспечивает стабильное сообщение со 130 государствами мира.
При этом компания выполняет собственную социальную функцию: доставляет письма, посылки, товары и пенсии, а также предоставляет услуги, имеющие социальную значимость. Ежегодно «Почта России» принимает порядка 1,3 миллиарда бумажных писем и счетов, больше 238 миллионов электронных заказных писем, обрабатывает порядка 115 миллионов посылок.