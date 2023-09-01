В «Почте России» подвели финансовые итоги за первую половину 2023 года

При этом Карпов выразил мнение, что сейчас «Почте России» необходимо проявить агрессивность. По его словам, компания может стать основным каналом взаимодействия продавцов и покупателей, через нее могла бы выполняться максимальная доставка товара до потребителей. На данный момент почта обладает самой распространенной в России сетью с пунктами выдачи — использовать данное преимущество необходимо именно сейчас, так как в противном случае на рынке могут появиться альтернативные участники.