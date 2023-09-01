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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В сентябре в Свердловскую область придет бабье лето

В сентябре в Свердловскую область придет бабье лето

1 сентября 2023, 08:12
Фото: 1MI
В Свердловской области 1 сентября весь день будет стоять холодная и дождливая погода. В целом начало сентября будет теплым, а после 10 числа возможны заморозки.

Так, в Екатеринбурге 1 сентября вероятен небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. А в ночное время ожидается +5… +10 градусов, днем +13… +17 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренк, пишет Е1.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в первой половине дня погода будет держаться на отметках 11-14 градусов. Днем потеплеет до +16. Дождь может ослабиться, но полностью он прекратится лишь к вечеру.

Метеоролог Алексей Пулин считает, что днем воздух будет держаться на отметке +14.

Со 2 по 6 сентября осадков практически не будет. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов, ночью +6-11 градусов. Жителей Екатеринбурга, по данным синоптиков, в первой половине сентября ждет бабье лето.

После 10 сентября начнется похолодание и возможны заморозки.

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#Погода#Ветер#Дожди#Окружающая среда#День знаний#Дарья Сорокина
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