В сентябре в Свердловскую область придет бабье лето

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Так, в Екатеринбурге 1 сентября вероятен небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. А в ночное время ожидается +5… +10 градусов, днем +13… +17 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренк, пишет Е1.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в первой половине дня погода будет держаться на отметках 11-14 градусов. Днем потеплеет до +16. Дождь может ослабиться, но полностью он прекратится лишь к вечеру.
Метеоролог Алексей Пулин считает, что днем воздух будет держаться на отметке +14.
Со 2 по 6 сентября осадков практически не будет. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов, ночью +6-11 градусов. Жителей Екатеринбурга, по данным синоптиков, в первой половине сентября ждет бабье лето.
После 10 сентября начнется похолодание и возможны заморозки.