В сентябре в Свердловскую область придет бабье лето

В Свердловской области 1 сентября весь день будет стоять холодная и дождливая погода. В целом начало сентября будет теплым, а после 10 числа возможны заморозки.

Так, в Екатеринбурге 1 сентября вероятен небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. А в ночное время ожидается +5… +10 градусов, днем +13… +17 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренк, пишет Е1. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в первой половине дня погода будет держаться на отметках 11-14 градусов. Днем потеплеет до +16. Дождь может ослабиться, но полностью он прекратится лишь к вечеру. Метеоролог Алексей Пулин считает, что днем воздух будет держаться на отметке +14. Со 2 по 6 сентября осадков практически не будет. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов, ночью +6-11 градусов. Жителей Екатеринбурга, по данным синоптиков, в первой половине сентября ждет бабье лето. После 10 сентября начнется похолодание и возможны заморозки. Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила Узнать подробнее