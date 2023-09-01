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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В свердловской школе в первый класс пошла одна ученица

В свердловской школе в первый класс пошла одна ученица

1 сентября 2023, 07:30
Фото: Midjourney
Всего одна ученица поступила в первый класс школы поселка Шайтанка в Свердловской области. Для девочки будет организован индивидуальный учебный процесс.

Об этом сообщили в управлении образования Новолялинского городского округа. Отмечается, что ученицу будут обучать все педагоги, которые работают в школе.

Мы искали учителя начальных классов, но никто не захотел ехать в маленький поселок. Поэтому преподаватели разделят между собой нагрузку, — объяснили в ведомстве.

Село Шайтанка находится в горах на севере Свердловской области. Там живут 200 человек, а в местной школе учится всего шесть детей. В школу здесь ищут учителя.

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#Общество#Свердловская область#Педагоги#Образование#Первый класс#Учебный процесс#Дарья Сорокина
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