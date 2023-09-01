В свердловской школе в первый класс пошла одна ученица

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Об этом сообщили в управлении образования Новолялинского городского округа. Отмечается, что ученицу будут обучать все педагоги, которые работают в школе.
Мы искали учителя начальных классов, но никто не захотел ехать в маленький поселок. Поэтому преподаватели разделят между собой нагрузку, — объяснили в ведомстве.
Село Шайтанка находится в горах на севере Свердловской области. Там живут 200 человек, а в местной школе учится всего шесть детей. В школу здесь ищут учителя.