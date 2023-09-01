В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Текучка кадров для города — «абсолютно нормальная ситуация», считают источники TagilCity.ru в администрации Верхней Салды. На пост главы кадры подбираются по согласованию с владельцами ВСМПО, и чаще — под определенные задачи. Иногда это сотрудники самой корпорации, которые ранее никогда не занимали должности, связанные с управлением городским хозяйством. Когда потребность в нем отпадает, такой градоначальник соглашается на более привлекательное предложение.
Так было, например, с предшественником Маслова — Игорем Сальниковым. Есть версия, что Сальникова «согласовали под проект» строительства кремниевого завода компании «Силарус». А в отставку отправили, потому что глава не смог объяснить населению преимущества появления нового промышленного предприятия и развития инфраструктуры вокруг него. В должности Сальников продержался 1 год 8 месяцев (ноябрь 2021 — июнь 2023).
До него Верхней Салдой руководил Константин Носков, который продержался меньше года (декабрь 2020 — ноябрь 2021). Руководящий опыт у него, конечно, имелся, правда, совершенно в другой сфере — он был начальником плавильно-литейного цеха корпорации.
С этой должности Носков вначале перешел на пост замглавы по ЖКХ, энергетике и транспорту Верхней Салды, а потом — возглавил администрацию. Покинул он пост по собственному желанию, но не без скандала: прокуратура уличила Носкова в начислении премий самому себе.
Три мэра, которые возглавляли Верхнюю Салду с 2011 по 2020, находились на посту более длительные сроки. Но их компетенции и управленческие характеристики тоже могут вызвать вопросы. Например, Михаил Савченко — банковский служащий (октябрь 2017 — сентябрь 2020). Он стал мэром всего через год после переезда в Верхнюю Салду из Екатеринбурга. Позже покинул пост по семейным обстоятельствами. Кстати, при нем «ВСМПО-Строитель» получил выгодный контракт на ремонт дворцовой площади в городе.
До Савченко городом руководил и вовсе бывший спортсмен и депутат — Алексей Забродин (февраль 2015 — сентябрь 2017). Его назначение легко объяснить: он долгое время проработал на ВСМПО и возглавлял спортобъекты корпорации. До Забродина пост главы города занимал Константин Ильичев (февраль 2011 — февраль 2015). Ранее он, как и Забродин, работал на заводе — возглавлял отдел по социальным вопросам.
Действующий глава Верхней Салды Александр Маслов был избран депутатами в июне, до этого с марта находился в статусе исполняющего обязанности главы. Ранее Маслов работал гендиректором горнолыжного комплекса «Гора Белая», пять лет возглавлял городскую Думу Нижнего Тагила, занимал пост заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области. То есть, непосредственно вопросами городского хозяйства он не занимался, хотя, вероятно, и сталкивался с ними, когда был спикером нижнетагильской Гордумы.
Верхнюю Салду рассматривают как некий перевалочный пункт на пути карьеры и главы самой ВСМПО-Ависма. За десятилетие их сменилось пятеро. После того, как пост покинул «старожил» Михаил Воеводин (2009 — май 2020), руководители корпорации начали сменяться один за другим. Приходили вроде бы развивать завод, но слишком быстро прощались с работой «по собственному желанию».
В мае 2020 года, когда у корпорации начались проблемы из-за пандемии, антикризисным менеджером был назначен Максим Кузюк. Он успел поменять топ-менеджмент ВСМПО и начал «зачищать» городскую администрацию, не сработавшись с тогдашним главой Михаилом Савченко.
Спустя два месяца Кузюка сменил Сергей Степанов, который продержался до января 2021 года. Возможно, не справился с обязанностями, но официально заявил, что уходит по семейным обстоятельствам. Большие надежды акционеры ВСМПО возлагали на следующего гендиректора Дмитрия Осипова, ранее возглавлявшего «Уралкалий». Команда Осипова действительно достигла успехов, увеличив прибыль корпорации и вернув персонал на полную занятость. Однако топ-менеджер тоже ушел с поста по собственному в апреле 2023 года.
«Город сегодня совершенно не развивается в экономическом и социальном плане, а потому не интересен приглашенным менеджерам как постоянное место жительства. Здесь нет привычной им инфраструктуры, мест развлечений. Город напоминает, скорее, поселок городского типа», — рассказал в беседе с TagilСity.ru один из местных жителей.
У Верхней Салды год от года дефицитный бюджет и нет нормальной инфраструктуры для жизни. Возникает замкнутый круг: корпорация продолжает назначать на пост мэра «своих» людей, далеких от управленческой работы, но они не развивают город, потому что не компетентны в этих вопросах.
В этой ситуации хуже всего приходится жителям города. В соцсетях они в очередной раз пытаются обратить внимание местных властей на качество дорог, проблемы ЖКХ, плачевное состояние больниц и низкие зарплаты. Частые кадровые перестановки в мэрии явно не способствуют решению этих проблем.