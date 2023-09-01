В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА

Три мэра, которые возглавляли Верхнюю Салду с 2011 по 2020, находились на посту более длительные сроки. Но их компетенции и управленческие характеристики тоже могут вызвать вопросы. Например, Михаил Савченко — банковский служащий (октябрь 2017 — сентябрь 2020). Он стал мэром всего через год после переезда в Верхнюю Салду из Екатеринбурга. Позже покинул пост по семейным обстоятельствами. Кстати, при нем «ВСМПО-Строитель» получил выгодный контракт на ремонт дворцовой площади в городе.