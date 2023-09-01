Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?

В беседе Женя Быков всегда говорит «я посмотрел», «я видел» — хотя зрения у него нет с рождения. Ролики на ютуб он именно смотрит и все наши с ним видео — тоже. Вообще, как выяснилось, в общении с незрячими этически не принято перефразировать этот глагол, несмотря на физическую особенность. То есть, если у незрячего спросить «Ты уже слышал этот фильм?», то скорее всего человек воспримет это не очень. Однажды Женя вообще пошутил: говорит, улыбаясь в ожидании ссылки на ролик про себя: «Буду смотреть в оба глаза».