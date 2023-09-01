Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В беседе Женя Быков всегда говорит «я посмотрел», «я видел» — хотя зрения у него нет с рождения. Ролики на ютуб он именно смотрит и все наши с ним видео — тоже. Вообще, как выяснилось, в общении с незрячими этически не принято перефразировать этот глагол, несмотря на физическую особенность. То есть, если у незрячего спросить «Ты уже слышал этот фильм?», то скорее всего человек воспримет это не очень. Однажды Женя вообще пошутил: говорит, улыбаясь в ожидании ссылки на ролик про себя: «Буду смотреть в оба глаза».
С самой первой встречи с Женей мне было интересно, как он справляется с бытовыми делами. То, как он может ходить по магазинам, вокзалам и аэропортам, играть в футбол — мы уже знаем. В основном самостоятельно, но иногда требуется помощь посторонних. А как именно Женя изучает этот мир?
У Жени имеется две трости — обычная и складная, они из нескольких звеньев, от 4 до 5. На каждой трости имеется вращающийся наконечник для лучшего ощущения дороги.
Первая, как в день нашей встречи, в расправленном виде достигает почти 160 сантиметров, но для ежедневного использования достаточно укоротить ее до середины груди — порядка 120 сантиметров. С ней Женя ходит уже пять лет, за это время наконечник не пострадал.
Вторую можно скрутить и уменьшить до такого размера, чтобы он помещался в рюкзак. Имеющийся у Жени экземпляр куплен на маркетплейсе за 1500 тысячи — копия канадской трости стоимостью порядка 7 тысяч рублей. Наконечники в ней — пластиковые, их нужно менять раз в 6-8 месяцев, стоят они по 400 рублей, вместо 1500, как у оригинала.
На своем ноутбуке Женя показал, как он заходит на сайты и читает их. Он сразу сказал, что не пользуется версией для незрячих, поскольку она больше подходит для людей слабовидящих. При мне Женя зашел на TagilCity.ru, мы вместе посмотрели один из наших материалов про исследование городской среды.
Ежедневно Женя заходит на сайты ВК, YouTube, в облачные хранилища, на почтовые сервисы. Печатает Женя довольно быстро. Большая скорость также включена у голосового помощника: Женя уже привык к такому произношению, а вот с непривычки мне было вообще ничего не понятно, поэтому скорость для меня и таких, как я, он уменьшил.
В дороге, для быстрой связи с близкими, для использования полезных приложений, о которых мы еще поговорим, Женя использует смартфон — IPhone 13. Обычно он находится в минимальной яркости, но для видео мы ее увеличили, а скорость озвучки — уменьшили.
В телефоне установлена стандартная программа — VoiceOver. Точно такая же есть и на андроидах — TalkBack.
Смахивающим движением Женя переходит от приложения до приложения, от текста до текста, считывая все, что располагается на экране. Так происходит с каждой программой, но есть и те, которые таким образом использовать полноценно не получается. К примеру, Telegram не совсем предназначен для использования незрячими, потому что Женя не видит кнопки, появляющиеся при отправке файлов — они попросту не озвучиваются. С десктопной версией все в порядке, говорит молодой человек.
Съемку с Женей мы проводили в Центральной городской библиотеке. Как оказалось, там есть оборудование, которое помогает незрячим читать все, что угодно. Это аппарат Sara. Как оказалось, это очень дорогое оборудование, но сейчас с его функциями справляется любая умная камера. Однако есть люди, к примеру, пенсионеры или маленькие дети, которым гаджеты не доступны, и им проще и привычнее добраться до Центральной библиотеки и читать там.
В редких случаях Жене требуется воспользоваться наличными. Как незрячему понять, какая купюра перед ним? Уже давно люди с особенностями используют программу для распознавания купюр. Она просто в использовании: наводишь камеру на бумажку, включается подсветка и голос в программе озвучивает номинал.
Ради эксперимента мы протестировали 100 рублей. Программа считала номинал купюры довольно быстро, а вот с долларом у нее возникли проблемы. Она упорно произносила, что перед камерой 50 рублей. Очевидно, что предназначена только для России, поскольку поменять валюту в настройках тоже не удалось.
В ходе обсуждения денежной темы Женя поделился тем, что крупные компании уже давно делают взаимодействие с ними инвалидам доступнее. Так, в каждом банкомате «Сбербанка» есть разъем для наушников, куда каждый незрячий клиент может подключить свое устройство и следовать инструкциям на экране. Я попросила Женю продемонстрировать такую возможность, и мы вместе отправились в ближайшее отделение.
Со стороны все выглядело просто: при подключении наушников на экране появилась надпись об особом обслуживании. Жене озвучивали инструкцию о том, как снять купюры. На все ушло не более пяти минут. Также парень предположил, что при виде его с тростью к нему должны подойти сотрудники банка с предложением оказать помощь, но в зал обслуживания клиентов мы не прошли, поэтому помощи не последовало. Женя справился сам.
Очевидно, в современном мире есть множество средств, которые облегчают жизнь незрячим людям: умные камеры, различные приложения, да и сами компании идут навстречу доступной среде. Самое главное, уверен Женя, не бояться использовать их, тестировать, а еще давать обратную связь.