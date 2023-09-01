Водитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосем

На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД. Несоблюдение правил безопасности во время дорожного движения у водителя выявлено не было. Тело отправят на судмедэкспертизу для установления состояния водителя в момент аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.