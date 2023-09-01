Водитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосем

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Лось в какой-то момент выбежал на проезжую часть, и водитель не смог избежать столкновения. Мужчина скончался на месте происшествия.
На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД. Несоблюдение правил безопасности во время дорожного движения у водителя выявлено не было. Тело отправят на судмедэкспертизу для установления состояния водителя в момент аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По факту ЧП проводится проверка.
Напомним, 20 августа 2023 года на Режевском тракте водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с лосем. Животное и мужчина погибли.