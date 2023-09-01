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Updated Сегодня, 03:23

Водитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосем

Водитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосем

1 сентября 2023, 03:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области
49-летний водитель автомобиля Lada Granta скончался после того, как сбил лося на трассе под Нижним Тагилом.

Лось в какой-то момент выбежал на проезжую часть, и водитель не смог избежать столкновения. Мужчина скончался на месте происшествия.

На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД. Несоблюдение правил безопасности во время дорожного движения у водителя выявлено не было. Тело отправят на судмедэкспертизу для установления состояния водителя в момент аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По факту ЧП проводится проверка.

Напомним, 20 августа 2023 года на Режевском тракте водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с лосем. Животное и мужчина погибли.

Иномарка насмерть сбила лося на Режевском тракте. Погиб и водитель
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