Воронежский подросток хотел прокачать персонажа в игре и потерял 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
12-летний парень нашел в интернете сайт, где предлагалась атрибутика для его любимой игры на мобильном телефоне. Он заинтересовался предложением и решил связаться с теми, кто предлагал «прокачку» его персонажа в игре, пишет voronezhnews.ru.
Мальчик доверился аферистам и предоставил им данные банковской карты своего отца. В результате, с его счета было списано 250 тысяч рублей. Полицейские уже начали расследование и возбудили уголовное дело.