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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Воронежский подросток хотел прокачать персонажа в игре и потерял 250 тысяч рублей

1 сентября 2023, 06:10
В Воронежской области подросток перевел мошенникам 250 тысяч рублей с карты своего отца.

12-летний парень нашел в интернете сайт, где предлагалась атрибутика для его любимой игры на мобильном телефоне. Он заинтересовался предложением и решил связаться с теми, кто предлагал «прокачку» его персонажа в игре, пишет voronezhnews.ru.

Мальчик доверился аферистам и предоставил им данные банковской карты своего отца. В результате, с его счета было списано 250 тысяч рублей. Полицейские уже начали расследование и возбудили уголовное дело.

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