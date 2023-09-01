Запрет на катание на SUP-бордах по ночам поддержали власти Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
К такому решению власти пришли после трагедии, которая произошла на городском пруду. Там водитель катера сбил женщину и ее сына, которые катались на сапе. В результате женщина оказалась в реанимации. До сих пор она проходит лечение в больнице.
Известно, что представители Нижнетагильской транспортной прокуратуры, отдела гражданской защиты населения администрации города, МБУ «Центр защиты населения» и другие спасатели подготовили предложения, которые в скором времени направят в правительство Свердловской области, пишет АН «Между строк».
Директор Центра защиты населения Сергей Коперкин предложил обязать организаторов водных походов извещать муниципалитет, получать разрешение на поездку, а также продумать маршруты для SUP-бордистов. При катании будет необходим спасательный жилет и шлем. В темное же время суток кататься вовсе хотят запретить.
В мэрии большинство предложений спасателей поддержали. И, так как SUP-борд — не маломерное судно, нужно установить правила для их использования.