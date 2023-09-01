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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Запрет на катание на SUP-бордах по ночам поддержали власти Нижнего Тагила

Запрет на катание на SUP-бордах по ночам поддержали власти Нижнего Тагила

1 сентября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила поддержали запрет на катание на SUP-бордах по ночам. Также они планируют рекомендовать использовать при катании шлем.

К такому решению власти пришли после трагедии, которая произошла на городском пруду. Там водитель катера сбил женщину и ее сына, которые катались на сапе. В результате женщина оказалась в реанимации. До сих пор она проходит лечение в больнице.

Известно, что представители Нижнетагильской транспортной прокуратуры, отдела гражданской защиты населения администрации города, МБУ «Центр защиты населения» и другие спасатели подготовили предложения, которые в скором времени направят в правительство Свердловской области, пишет АН «Между строк».

Директор Центра защиты населения Сергей Коперкин предложил обязать организаторов водных походов извещать муниципалитет, получать разрешение на поездку, а также продумать маршруты для SUP-бордистов. При катании будет необходим спасательный жилет и шлем. В темное же время суток кататься вовсе хотят запретить.

В мэрии большинство предложений спасателей поддержали. И, так как SUP-борд — не маломерное судно, нужно установить правила для их использования.

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#Общество#Свердловская область#Запрет#Мэрия#Трагедия#Шлем#Дарья Сорокина#Городской пруд
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