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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Житель Екатеринбурга пытался взорвать сожительницу

Житель Екатеринбурга пытался взорвать сожительницу

1 сентября 2023, 13:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина попытался взорвать свою возлюбленную, но в результате пострадал случайный человек.

Сейчас злоумышленник находится в тюрьме. Его представитель ходатайствовал перед судом о замене его наказания на принудительные работы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ЧП произошло в 2018 году. Тогда Дмитрий решил убить свою сожительницу. Поэтому он установил самодельную бомбу в пакете. Пострадал случайный человек, который принял этот пакет за мусор.

В 2020 году мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 200-тысячным штрафом. К настоящему моменту он не отбыл в тюрьме еще более 4 лет.

Представитель Дмитрия попросил заменить оставшуюся часть наказания на более мягкую, однако получил отказ.

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#Происшествия#Штраф#Криминал#Тюрьма#Колония строгого режима#Жертва#Злоумышленник#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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