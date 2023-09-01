Житель Екатеринбурга пытался взорвать сожительницу

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сейчас злоумышленник находится в тюрьме. Его представитель ходатайствовал перед судом о замене его наказания на принудительные работы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в 2018 году. Тогда Дмитрий решил убить свою сожительницу. Поэтому он установил самодельную бомбу в пакете. Пострадал случайный человек, который принял этот пакет за мусор.
В 2020 году мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 200-тысячным штрафом. К настоящему моменту он не отбыл в тюрьме еще более 4 лет.
Представитель Дмитрия попросил заменить оставшуюся часть наказания на более мягкую, однако получил отказ.