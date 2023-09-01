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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Житель Сысерти пытался продать 12 килограмм наркотиков

Житель Сысерти пытался продать 12 килограмм наркотиков

1 сентября 2023, 14:22
Фото: 1MI
42-летний курьер-закладчик из Сысерти попался при попытке сбыть 12 килограммов наркотических веществ. Обвиняемый работал курьером с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Мужчина был задержан в Челябинской области в тот момент, когда он вынимал из потайного места партию запрещенных веществ для продажи, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за попытку оборота наркотиков в особо крупном размере. Свердловчанину сейчас грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали 26-летнего горожанина, который взял «закладку» с мефедроном для собственного пользования.

В Екатеринбурге молодой человек поднял закладку и попался
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#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#ЧП#Сысерть#Продажа#Сбыт#Елизавета Зиборова#Инцидент#Оборот наркотиков#Продажа наркотиков#Сбыт наркотиков
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