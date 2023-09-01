Житель Сысерти пытался продать 12 килограмм наркотиков

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Мужчина был задержан в Челябинской области в тот момент, когда он вынимал из потайного места партию запрещенных веществ для продажи, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за попытку оборота наркотиков в особо крупном размере. Свердловчанину сейчас грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.
Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали 26-летнего горожанина, который взял «закладку» с мефедроном для собственного пользования.