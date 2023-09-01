Живодер из Екатеринбурга рассказал о мотивах убийства собаки

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Сам он рассказал, что убил собаку из-за ее агрессивного поведения, пишет Е1. Мужчина утверждает, что пес напал на него, а он лишь защищался.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Напомним, что убийство пса попало на записи камер. На них видно, как живодер увел овчарку за машины на парковке. В руке у мужчины был нож.
Спустя время раздался визг собаки. После пес дошел до подъезда и упал, а мужчина стал звонить жене в домофон и попросить ее выйти, чтобы убрать следы преступления. На асфальте пес оставил капли крови.
Собака жила в семье полгода. Пес перешел супругам по наследству от отца женщины. После случившегося пса кремировали в ветеринарной клинике.