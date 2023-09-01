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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Живодер из Екатеринбурга рассказал о мотивах убийства собаки

Живодер из Екатеринбурга рассказал о мотивах убийства собаки

1 сентября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Живодер с Уралмаша в Екатеринбурге рассказал, за что зарезал собаку. Он расправился с псом на парковке в своем дворе. Сейчас мужчина задержан.

Сам он рассказал, что убил собаку из-за ее агрессивного поведения, пишет Е1. Мужчина утверждает, что пес напал на него, а он лишь защищался.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Напомним, что убийство пса попало на записи камер. На них видно, как живодер увел овчарку за машины на парковке. В руке у мужчины был нож.

Спустя время раздался визг собаки. После пес дошел до подъезда и упал, а мужчина стал звонить жене в домофон и попросить ее выйти, чтобы убрать следы преступления. На асфальте пес оставил капли крови.

Собака жила в семье полгода. Пес перешел супругам по наследству от отца женщины. После случившегося пса кремировали в ветеринарной клинике.

«Кровищи море»: в Екатеринбурге живодер зарезал собаку во дворе дома
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