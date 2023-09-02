Автобус протаранил столб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По имеющейся предварительной информации, водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в столб. К месту происшествия прибыли три машины скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В автобусе находилось 26 человек. 11 пострадавших пассажиров отвезли в больницу — четверых из них госпитализировали в больницу №23, а семерых — в больницу №36 с травмами легко и средней тяжести, рассказали в свердловском Минздраве.
Автоинспекторы организовали проверку по факту дорожной аварии.
Напомним, 1 сентября 2023 года в Первоуральске женщина, не справившись с управлением, снесла забор, после чего автомобиль перевернулся. Женщину отвезли в больницу и после осмотра врачей ее отпустили домой.