tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Автобус протаранил столб в Екатеринбурге

Автобус протаранил столб в Екатеринбурге

2 сентября 2023, 05:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пассажирский автобус в Екатеринбурге влетел в столб. В ДТП пострадало 11 пассажиров. Авария произошла на перекрестке улиц Сулимова — Омская утром 2 сентября 2023 года.

По имеющейся предварительной информации, водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в столб. К месту происшествия прибыли три машины скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В автобусе находилось 26 человек. 11 пострадавших пассажиров отвезли в больницу — четверых из них госпитализировали в больницу №23, а семерых — в больницу №36 с травмами легко и средней тяжести, рассказали в свердловском Минздраве.

Автоинспекторы организовали проверку по факту дорожной аварии.

Напомним, 1 сентября 2023 года в Первоуральске женщина, не справившись с управлением, снесла забор, после чего автомобиль перевернулся. Женщину отвезли в больницу и после осмотра врачей ее отпустили домой.

Иномарка снесла забор и перевернулась из-за дождя в Первоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое детей пострадали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в ЕкатеринбургеИномарка протаранила пассажирский автобус в ЕкатеринбургеСтали известны подробности ДТП с восемью пострадавшими на трассе под Екатеринбургом
#Общество#Происшествия#Проверка#Больница#ДТП#ГИБДД#Автобус#Столб#Пассажиры#Водитель#ЧП#Управление#Пострадавшие#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
Вчера, 15:31
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
Вчера, 12:26
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:50
Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях
Вчера, 11:02
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
30 августа, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
30 августа, 04:07