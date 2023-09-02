Мэр Полевского пожаловался на мусор в контейнерных площадках

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Поспелов попросил ведомства принять необходимые меры. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора отреагировали на жалобу и начали проверку, рассказали в пресс-службе администрации Полевского.
Вскоре факт невывоза мусора с контейнерных площадок был подтвержден. Сотрудники госструктур направили в организацию предписание вывезти мусор, а также соблюсти сроки вывоза.
Напомним, в августе 2023 года в Горноуральском ГО установили 28 новых мусорных контейнеров для сборка ТКО.