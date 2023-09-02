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Мэр Полевского пожаловался на мусор в контейнерных площадках

Мэр Полевского пожаловался на мусор в контейнерных площадках

2 сентября 2023, 08:26
Фото: Midjourney
Глава Полевского Константин Поспелов обратился с жалобой в прокуратуру, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру на организацию «Экосервис», которая не убирает отходы с контейнерных площадок.

Поспелов попросил ведомства принять необходимые меры. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора отреагировали на жалобу и начали проверку, рассказали в пресс-службе администрации Полевского.

Вскоре факт невывоза мусора с контейнерных площадок был подтвержден. Сотрудники госструктур направили в организацию предписание вывезти мусор, а также соблюсти сроки вывоза.

Напомним, в августе 2023 года в Горноуральском ГО установили 28 новых мусорных контейнеров для сборка ТКО.

28 новых контейнеров для сбора ТКО установили в Горноуральском городском округе
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