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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Первая премьера юбилейного сезона состоялась в театре кукол Нижнего Тагила

Первая премьера юбилейного сезона состоялась в театре кукол Нижнего Тагила

2 сентября 2023, 06:22
Фото: Нижнетагильский театр кукол
В театре кукол Нижнего Тагила начался юбилейный сезон. Его открыли спектаклем «Гадкий утенок».

В основу спектакля легла пьеса «Дикий», написанная по мотивам сказки Андерсена «Гадкий утенок». По сюжету в стае домашних уток появляется летающий птенец. Остальные сочли его опасным и прогнали из стаи.

По мнению постановщиков спектакля, данная тема всегда остается актуальной: нескладывающиеся отношения с окружающими и попытки найти себя в этой жизни. При этом конец спектакля счастливый, рассказали в пресс-службе театра.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

По словам режиссера Натальи Красильниковой, в данной постановке задействованы лишь куклы и актеры — никаких современных театральных «спецэффектов» в виде анимации, кино или видео нет.

Мне кажется, сегодня нам нужна простая и настоящая волшебная сказка. Её мы и делаем. На сцене будут только куклы и актеры, — рассказывает Красильникова.

Стилистику «Гадкого утенка» разработала художница Елена Белых. Она сделала разных кукол: марионеток, тростевых и планшетных. Действие сюжета будет происходить не только на птичьем дворе. Композитором стал джазмен из Кирова Станислав Хусаинов.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле кот-сфинкс побывал на постановке Молодежного театра «Гадкий котенок».

Сфинкс побывал на спектакле «Гадкий котенок» в Нижнем Тагиле
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