Первая премьера юбилейного сезона состоялась в театре кукол Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В основу спектакля легла пьеса «Дикий», написанная по мотивам сказки Андерсена «Гадкий утенок». По сюжету в стае домашних уток появляется летающий птенец. Остальные сочли его опасным и прогнали из стаи.
По мнению постановщиков спектакля, данная тема всегда остается актуальной: нескладывающиеся отношения с окружающими и попытки найти себя в этой жизни. При этом конец спектакля счастливый, рассказали в пресс-службе театра.
По словам режиссера Натальи Красильниковой, в данной постановке задействованы лишь куклы и актеры — никаких современных театральных «спецэффектов» в виде анимации, кино или видео нет.
Мне кажется, сегодня нам нужна простая и настоящая волшебная сказка. Её мы и делаем. На сцене будут только куклы и актеры, — рассказывает Красильникова.
Стилистику «Гадкого утенка» разработала художница Елена Белых. Она сделала разных кукол: марионеток, тростевых и планшетных. Действие сюжета будет происходить не только на птичьем дворе. Композитором стал джазмен из Кирова Станислав Хусаинов.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле кот-сфинкс побывал на постановке Молодежного театра «Гадкий котенок».