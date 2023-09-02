Пожилая женщина в Нижнем Тагиле нецензурно ругалась в автобусе

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Женщина разговаривала по телефону и снабжала свою речь нецензурной лексикой. Наличие других пассажиров в общественном транспорте пенсионерку не смутило, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Вскоре один из пассажиров попросил пожилую женщину перестать произносить ругательства. По словам очевидицы, пенсионерка ехала от железнодорожного вокзала до остановки на улице Металлургов. При этом из автобуса она вышла, не оплатив проезд.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге девушка пришла в бар и через некоторое время стала ругаться матом на мужчин и выгонять их из заведения. Вскоре девушку вывела на улицу охрана.