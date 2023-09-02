Пьяные мужчины устроили массовую драку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Мужчины били кулаками и валили друг друга на землю. В полицию поступил сигнал о том, что около торгового центра происходит драка.
Сотрудникам полиции удалось их разнять. При этом они задержали только одного дебошира из скандальной компании. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
В полиции также рассказали, что никто из драчунов не обращался в ведомство с заявлениями о случившемся.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге случилась массовая потасовка между мигрантами на детской площадке. Причина конфликта неизвестна. В полиции организовали проверку по факту инцидента.