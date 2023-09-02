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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Пьяные мужчины устроили массовую драку в Екатеринбурге

Пьяные мужчины устроили массовую драку в Екатеринбурге

2 сентября 2023, 12:16
Фото: Telegram-канал "Бандитский центр Екб"
Несколько пьяных молодых людей подрались между собой в Екатеринбурге около ТЦ «Антей». Потасовка произошла ночью 2 сентября 2023 года.

Мужчины били кулаками и валили друг друга на землю. В полицию поступил сигнал о том, что около торгового центра происходит драка.

Сотрудникам полиции удалось их разнять. При этом они задержали только одного дебошира из скандальной компании. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

В полиции также рассказали, что никто из драчунов не обращался в ведомство с заявлениями о случившемся.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге случилась массовая потасовка между мигрантами на детской площадке. Причина конфликта неизвестна. В полиции организовали проверку по факту инцидента.

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#Происшествия#Полиция#Административная ответственность#Драка#ЧП#Массовая драка#Потасовка#Мужчины#Молодые люди#ТЦ#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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