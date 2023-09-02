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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Семья из Нижнего Тагила снялась в шоу «Четыре свадьбы»

Семья из Нижнего Тагила снялась в шоу «Четыре свадьбы»

2 сентября 2023, 11:50
Фото: Татьяна Важенина
Многодетная Татьяна Важенина из Нижнего Тагила поучаствовала в телешоу «Четыре свадьбы» на ТВ-канале «Пятница».

Татьяна отметила в эфире свою 22-ую годовщину свадьбы. В молодости супруги не праздновали бракосочетание, а на 22 года совместной жизни пара решила устроить праздник.

Я ни о чём не жалею, мне всё в моём участии понравилось. И даже мои слёзы на финале. Если б время было возможно вернуть и что-то изменить, я бы ничего не поменяла! — рассказала тагильчанка TagilCity.ru.

У супругов есть восемь детей. Шестеро из них присутствовали на свадьбе, а двое младших остались с няней. По словам Татьяны, участие в шоу и сам праздник ей понравились.

Фото: Татьяна Важенина

Я считаю, что лучшее, что мы можем дать нашим детям, — это пример долгой и счастливой жизни, пример наших с мужем отношений. Чтобы и наши дети были счастливы со своими половинками в будущем, — говорит Татьяна.

Выпуск телешоу с участием тагильчан выйдет 7 сентября 2023 года в 19 часов вечера.

Напомним, недавно в «Четырех свадьбах» приняли участие муж и жена из Екатеринбурга, которые праздновали пятилетие своего брака. Они заняли третье место.

Пара из Екатеринбурга заняла третье место в шоу «Четыре свадьбы»
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