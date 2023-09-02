Семья из Нижнего Тагила снялась в шоу «Четыре свадьбы»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Татьяна отметила в эфире свою 22-ую годовщину свадьбы. В молодости супруги не праздновали бракосочетание, а на 22 года совместной жизни пара решила устроить праздник.
Я ни о чём не жалею, мне всё в моём участии понравилось. И даже мои слёзы на финале. Если б время было возможно вернуть и что-то изменить, я бы ничего не поменяла! — рассказала тагильчанка TagilCity.ru.
У супругов есть восемь детей. Шестеро из них присутствовали на свадьбе, а двое младших остались с няней. По словам Татьяны, участие в шоу и сам праздник ей понравились.
Я считаю, что лучшее, что мы можем дать нашим детям, — это пример долгой и счастливой жизни, пример наших с мужем отношений. Чтобы и наши дети были счастливы со своими половинками в будущем, — говорит Татьяна.
Выпуск телешоу с участием тагильчан выйдет 7 сентября 2023 года в 19 часов вечера.
Напомним, недавно в «Четырех свадьбах» приняли участие муж и жена из Екатеринбурга, которые праздновали пятилетие своего брака. Они заняли третье место.