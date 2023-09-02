Школьники в гимназии Екатеринбурга смогут перемещаться по анатомическому 3D атласу

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Стол представляет собой сенсорную панель с 3D атласом тела человека. На нем учащиеся смогут наблюдать и нормальное, и патологическое строение тела, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
С помощью сенсора ученики будут самостоятельно перемещаться по данному атласу и крутить изображение в разные стороны.
Приобрести интерактивный стол в медкласс гимназии поручил глава области Евгений Куйвашев. Во время встречи со школьниками губернатор отметил, что медицина и фармацевтика сегодня — одни из самых востребованных и развивающихся отраслей.
Напомним, сейчас в Свердловской области существует 25 медицинских классов. Кроме того, в июне 2023 года стало известно, что в регионе оборудуют еще 10 подобных классов в разных учебных заведениях.