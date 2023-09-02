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Школьники в гимназии Екатеринбурга смогут перемещаться по анатомическому 3D атласу

Школьники в гимназии Екатеринбурга смогут перемещаться по анатомическому 3D атласу

2 сентября 2023, 06:59
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В гимназии №200 в Екатеринбурге будет установлен интерактивный анатомический стол. Новое оборудование установят в медицинском классе.

Стол представляет собой сенсорную панель с 3D атласом тела человека. На нем учащиеся смогут наблюдать и нормальное, и патологическое строение тела, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

С помощью сенсора ученики будут самостоятельно перемещаться по данному атласу и крутить изображение в разные стороны.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Приобрести интерактивный стол в медкласс гимназии поручил глава области Евгений Куйвашев. Во время встречи со школьниками губернатор отметил, что медицина и фармацевтика сегодня — одни из самых востребованных и развивающихся отраслей.

Напомним, сейчас в Свердловской области существует 25 медицинских классов. Кроме того, в июне 2023 года стало известно, что в регионе оборудуют еще 10 подобных классов в разных учебных заведениях.

В 10 школах в Свердловской области будут созданы медицинские классы
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