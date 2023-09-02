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Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле

Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле

2 сентября 2023, 05:50
Фото: 1MI
На руинах Донбасса каждый день находят потерявшихся или брошенных котов и кошек. Они, как и люди, нуждаются в помощи и новом доме, и этот дом может быть в Нижнем Тагиле.

В этой истории рассказываем о движении волонтеров и людей с большим сердцем, которые приходят на помощь брошенным и потерявшимся животным в Донбассе. Одним из главных героев этой истории стала Юля, которая узнала о проблеме, когда из Москвы приезжала к своей свекрови в Донецк. Девушка решила внести свой вклад в спасение животных из зоны СВО.

Сломанная нога и сердобольная команда

История началась с того, что свекровь Юли в Донецке сломала ногу. Во время её посещения Юля столкнулась с кошками и собаками, бегающими по улицам разрушенных городов, включая Волноваху и Мариуполь. Многие из них оказались бездомными, без помощи и поддержки.

Первым шагом Юли и её команды стала организация вывоза животных из опасных условий. На первой машине им удалось вывезти 13 кошек и слепого спаниеля. Позже они стали ездить каждый месяц, количество вывозимых животных зависело от доступности машин. Иногда удавалось вывезти даже до 60 кошек. Но есть ограничение — больше 25 животных в одном транспортном средстве не поместится.

Кот среди руин Донбаса Кот среди руин Донбаса
Кот среди руин Донбаса Кот среди руин Донбаса
Кот среди руин Донбаса
Фото: tagilcity.ru

Подготовка животных к новой жизни

Однако просто так животных не пристраивают. Перед отправкой в новый дом каждого лечат, стерилизуют и делают все необходимые прививки. И только потом ищут им новый дом. Животных могут отправить абсолютно в любой регион России.

Мы несколько раз отправляли животных на поездке с проводником в купе, это позволяет найти новый дом пушистым в любой точки России. Например, отправка во Владивосток обошлась нам в 6000 рублей, — рассказала TagilCity.ru Юля Горбачева, волонтер приюта «Просто Муся» из Москвы.

Истории спасенных животных

За время работы волонтёры запомнили несколько наиболее ярких историй. Например историю пса по имени Харди, породы хаски. Харди оказался брошенным в гараже своей хозяйки, которая уехала в Европу и оставила его там на две недели. Соседи спасли пса, и благодаря усилиям волонтеров, Харди нашёл новый дом.

Пес был истощен, никакой вообще был. Стали искать Харди дом, нашли в Москве, в Балашихе. Отдали Харди в новую семью и думали уже все хорошо, но позже выяснилось, что пес серьезный, хозяин первый у него был серьезный. С новыми не сошлись характерами. И решили люди просто выставить пса на Авито, нам даже не сказали. Мы узнали недавно, но хозяйку новую быстро нашли. Теперь Харди живет в новой семье ,его там очень любят, называют пирожком, — делится с TagilCity.ru Юлия Горбачева.
Хаски, спасенный из зоны СВОХаски, спасенный из зоны СВО
Хаски, спасенный из зоны СВОХаски, спасенный из зоны СВО
Хаски, спасенный из зоны СВО
Фото: Юлия Горбачева

Также есть история кота по имени Дима, который прожил несколько лет в подъезде после смерти своего хозяина. После многих усилий волонтеров, Дима нашёл заботливого хозяина.

В прошлом году я приехала, по дворам насчитала 37 кошек. Меня бабушка местная увидела, рассказала про Диму. Я его назвала Мариупольский Хатико. У него умер хозяин. Может года два назад. Родственники выкинули кота из квартиры. Кот жил все это время в подъезде этого дома. Когда дом разбомбили, Дима стал жить на развалинах. Мы забрали его. У Димы осколочное ранение было, но кот свой новый дом обрел, подруга моя забрала, — рассказывает волонтер.
Котик Дима Котик Дима
Котик Дима Котик Дима
Котик Дима
Фото: tagilcity.ru

Надежда на будущее

Эти истории показывают, что с помощью усилий волонтеров и людей, готовых принять животных, можно изменить судьбы многих брошенных и потерявшихся питомцев. Даже в самые тяжелые времена, надежда на счастливый конец есть.

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