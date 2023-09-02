Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле

В этой истории рассказываем о движении волонтеров и людей с большим сердцем, которые приходят на помощь брошенным и потерявшимся животным в Донбассе. Одним из главных героев этой истории стала Юля, которая узнала о проблеме, когда из Москвы приезжала к своей свекрови в Донецк. Девушка решила внести свой вклад в спасение животных из зоны СВО.