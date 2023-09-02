Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
В этой истории рассказываем о движении волонтеров и людей с большим сердцем, которые приходят на помощь брошенным и потерявшимся животным в Донбассе. Одним из главных героев этой истории стала Юля, которая узнала о проблеме, когда из Москвы приезжала к своей свекрови в Донецк. Девушка решила внести свой вклад в спасение животных из зоны СВО.
История началась с того, что свекровь Юли в Донецке сломала ногу. Во время её посещения Юля столкнулась с кошками и собаками, бегающими по улицам разрушенных городов, включая Волноваху и Мариуполь. Многие из них оказались бездомными, без помощи и поддержки.
Первым шагом Юли и её команды стала организация вывоза животных из опасных условий. На первой машине им удалось вывезти 13 кошек и слепого спаниеля. Позже они стали ездить каждый месяц, количество вывозимых животных зависело от доступности машин. Иногда удавалось вывезти даже до 60 кошек. Но есть ограничение — больше 25 животных в одном транспортном средстве не поместится.
Однако просто так животных не пристраивают. Перед отправкой в новый дом каждого лечат, стерилизуют и делают все необходимые прививки. И только потом ищут им новый дом. Животных могут отправить абсолютно в любой регион России.
Мы несколько раз отправляли животных на поездке с проводником в купе, это позволяет найти новый дом пушистым в любой точки России. Например, отправка во Владивосток обошлась нам в 6000 рублей, — рассказала TagilCity.ru Юля Горбачева, волонтер приюта «Просто Муся» из Москвы.
За время работы волонтёры запомнили несколько наиболее ярких историй. Например историю пса по имени Харди, породы хаски. Харди оказался брошенным в гараже своей хозяйки, которая уехала в Европу и оставила его там на две недели. Соседи спасли пса, и благодаря усилиям волонтеров, Харди нашёл новый дом.
Пес был истощен, никакой вообще был. Стали искать Харди дом, нашли в Москве, в Балашихе. Отдали Харди в новую семью и думали уже все хорошо, но позже выяснилось, что пес серьезный, хозяин первый у него был серьезный. С новыми не сошлись характерами. И решили люди просто выставить пса на Авито, нам даже не сказали. Мы узнали недавно, но хозяйку новую быстро нашли. Теперь Харди живет в новой семье ,его там очень любят, называют пирожком, — делится с TagilCity.ru Юлия Горбачева.
Также есть история кота по имени Дима, который прожил несколько лет в подъезде после смерти своего хозяина. После многих усилий волонтеров, Дима нашёл заботливого хозяина.
В прошлом году я приехала, по дворам насчитала 37 кошек. Меня бабушка местная увидела, рассказала про Диму. Я его назвала Мариупольский Хатико. У него умер хозяин. Может года два назад. Родственники выкинули кота из квартиры. Кот жил все это время в подъезде этого дома. Когда дом разбомбили, Дима стал жить на развалинах. Мы забрали его. У Димы осколочное ранение было, но кот свой новый дом обрел, подруга моя забрала, — рассказывает волонтер.
Эти истории показывают, что с помощью усилий волонтеров и людей, готовых принять животных, можно изменить судьбы многих брошенных и потерявшихся питомцев. Даже в самые тяжелые времена, надежда на счастливый конец есть.