Студент из Каменска-Уральского найден мертвым в квартире в Санкт-Петербурге

Один из погибших студентов снимал квартиру вместе со своим школьным приятелем. Товарищ уезжал домой на летние каникулы, а потом, забеспокоившись, что друг давно не выходил на связь, вернулся и обнаружил мертвые тела своего соседа по квартире и его гостя, рассказали в Telegram-канале «Мэш на Мойке».