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Студент из Каменска-Уральского найден мертвым в квартире в Санкт-Петербурге

Студент из Каменска-Уральского найден мертвым в квартире в Санкт-Петербурге

2 сентября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Тела 19-летних студентов из Каменска-Уральского и из Сыктывкара нашли в квартире в Санкт-Петербурге.

Один из погибших студентов снимал квартиру вместе со своим школьным приятелем. Товарищ уезжал домой на летние каникулы, а потом, забеспокоившись, что друг давно не выходил на связь, вернулся и обнаружил мертвые тела своего соседа по квартире и его гостя, рассказали в Telegram-канале «Мэш на Мойке».

Умерший свердловчанин приехал в Санкт-Петербург после школы учиться в колледже на программиста. По словам его друга, он продолжительное время употреблял мефедрон. При этом второй скончавшийся молодой человек не имел наркозависимости.

Во время обыска в квартире нашли белый порошок, который был передан специалистам на проведение экспертизы. Предварительно, причиной смерти студентов стала передозировка.

Напомним, 3 августа 2023 года в Екатеринбурге нашли мертвым отца девочки, которая сидела одна на детской площадке. Предположительно, причиной его смерти стала передозировка наркотическими веществами.

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