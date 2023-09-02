Студент из Каменска-Уральского найден мертвым в квартире в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Один из погибших студентов снимал квартиру вместе со своим школьным приятелем. Товарищ уезжал домой на летние каникулы, а потом, забеспокоившись, что друг давно не выходил на связь, вернулся и обнаружил мертвые тела своего соседа по квартире и его гостя, рассказали в Telegram-канале «Мэш на Мойке».
Умерший свердловчанин приехал в Санкт-Петербург после школы учиться в колледже на программиста. По словам его друга, он продолжительное время употреблял мефедрон. При этом второй скончавшийся молодой человек не имел наркозависимости.
Во время обыска в квартире нашли белый порошок, который был передан специалистам на проведение экспертизы. Предварительно, причиной смерти студентов стала передозировка.
Напомним, 3 августа 2023 года в Екатеринбурге нашли мертвым отца девочки, которая сидела одна на детской площадке. Предположительно, причиной его смерти стала передозировка наркотическими веществами.