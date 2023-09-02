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В Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплекс

В Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплекс

2 сентября 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в районе Уралмаша будет построен новый жилой комплекс комфорт-класса на проспекте Космонавтов и улицы Машиностроителей.

Для будущих новых домов было выбрано место с развитой инфраструктурой: образовательные учреждения, парк, близость к центру города, метро. Об этом рассказал директор организации-застройщика «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов.

Разработка проекта уже началась. К его реализации приступят в 2024 году.

Напомним, к 2025 году в Екатеринбурге планируется возвести жилой комплекс бизнес-класса из семи зданий на месте, где несколько лет назад власти города намеревались построить храм святой Екатерины.

На месте для спорного храма в Екатеринбурге построят жилой комплекс
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