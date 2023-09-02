В Свердловской области сумма долга достигла рекордных 110,7 млрд среди регионов УрФО

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Так, около 50 миллиардов рублей составляет задолженность по ценным бумагам, а 61, 5 миллиарда рублей — это задолженность по бюджетным кредитам. Коммерческих кредитов у области нет. Сведения об этом выложены на сайте Минфина РФ.
Кроме того, Свердловская область оставила позади Челябинскую и Курганскую области — эти регионы тоже являются крупными должниками в Уральском округе.
Напомним, в феврале 2021 года долг Свердловской области составлял 120, 9 млрд рублей. Эта сумма превысила общий размер долга Москвы и Санкт-Петербурга.