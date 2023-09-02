В Свердловской области сумма долга достигла рекордных 110,7 млрд среди регионов УрФО

Так, около 50 миллиардов рублей составляет задолженность по ценным бумагам, а 61, 5 миллиарда рублей — это задолженность по бюджетным кредитам. Коммерческих кредитов у области нет. Сведения об этом выложены на сайте Минфина РФ.