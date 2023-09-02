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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Свердловской области сумма долга достигла рекордных 110,7 млрд среди регионов УрФО

В Свердловской области сумма долга достигла рекордных 110,7 млрд среди регионов УрФО

2 сентября 2023, 09:08
Фото: Midjourney
Сумма госдолга в Свердловской области превысила 110 миллиардов рублей. Это рекордная цифра в сравнении с остальными регионами УрФО.

Так, около 50 миллиардов рублей составляет задолженность по ценным бумагам, а 61, 5 миллиарда рублей — это задолженность по бюджетным кредитам. Коммерческих кредитов у области нет. Сведения об этом выложены на сайте Минфина РФ.

Кроме того, Свердловская область оставила позади Челябинскую и Курганскую области — эти регионы тоже являются крупными должниками в Уральском округе.

Напомним, в феврале 2021 года долг Свердловской области составлял 120, 9 млрд рублей. Эта сумма превысила общий размер долга Москвы и Санкт-Петербурга.

Почти 121 млрд достиг госдолг Свердловской области
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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Кредиты#Долг#Долги#Задолженность#Минфин#Рекорд#Госдолг#Ценные бумаги#Рф#Елизавета Зиборова
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