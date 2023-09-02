Заключенный сбежал из колонии в Камышлове

В колонии он оказался в июне 2023 года. Его осудили за то, что он стал виновником смертельной дорожной аварии и скрылся с места происшествия. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.