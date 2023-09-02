Заключенный сбежал из колонии в Камышлове

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В колонии он оказался в июне 2023 года. Его осудили за то, что он стал виновником смертельной дорожной аварии и скрылся с места происшествия. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Приметы заключенного — рост 175 сантиметров, черные волосы, овальная форма лица, обычное телосложение.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге сбежал Владимир Косинцев, который подозревается в убийстве байкера Натальи Смышляевой. Мужчину объявили в розыск.