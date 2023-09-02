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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Заключенный сбежал из колонии в Камышлове

Заключенный сбежал из колонии в Камышлове

2 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
31-летний Иван Григорьев сбежал из колонии-поселения №45. Побег произошел 30 августа 2023 года.

В колонии он оказался в июне 2023 года. Его осудили за то, что он стал виновником смертельной дорожной аварии и скрылся с места происшествия. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Приметы заключенного — рост 175 сантиметров, черные волосы, овальная форма лица, обычное телосложение.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге сбежал Владимир Косинцев, который подозревается в убийстве байкера Натальи Смышляевой. Мужчину объявили в розыск.

Предполагаемый убийца байкерши из Екатеринбурга сбежал от силовиков
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