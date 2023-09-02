Житель Свердловской области пытался вывезти золотую цепь как украшение

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Цепь изъяли и отправили на экспертизу. Во время следствия выяснилось, что задержанный ранее неоднократно вывозил за границу изделия из золота весом в два килограмма. Экспертиза установила, что данная цепь изготовлена из золота 999 пробы. Ее рыночная стоимость — около 14 миллионов рублей.
По словам свердловчанина, цепь сделана из приобретенных им золотых слитков в мастерской. Изделие он якобы собирался носить на шее.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные сделки с драгоценными металлами, а также за незаконные хранение и перевозку, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Суд Екатеринбурга установил, что цепь для личного пользования не предназначена. Мужчина с решением суда не согласился и подал апелляцию в облсуд.
Напомним, недавно житель Первоуральска пытался украсть 250 килограммов металла у ЕВРАЗа с целью продать его в металлолом и получить деньги. В итоге его задержали и металл вернули на место, а молодому человеку грозит административная ответственность.