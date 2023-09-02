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Житель Свердловской области пытался вывезти золотую цепь как украшение

Житель Свердловской области пытался вывезти золотую цепь как украшение

2 сентября 2023, 08:25
Фото: ФТС России
46-летний житель Свердловской области пытался вывезти в ОАЭ четырехкилограммовую золотую цепь под видом украшения. Его задержали в ноябре прошлого года в аэропорту Кольцово.

Цепь изъяли и отправили на экспертизу. Во время следствия выяснилось, что задержанный ранее неоднократно вывозил за границу изделия из золота весом в два килограмма. Экспертиза установила, что данная цепь изготовлена из золота 999 пробы. Ее рыночная стоимость — около 14 миллионов рублей.

По словам свердловчанина, цепь сделана из приобретенных им золотых слитков в мастерской. Изделие он якобы собирался носить на шее.

Фото: ФТС России

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные сделки с драгоценными металлами, а также за незаконные хранение и перевозку, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Суд Екатеринбурга установил, что цепь для личного пользования не предназначена. Мужчина с решением суда не согласился и подал апелляцию в облсуд.

Напомним, недавно житель Первоуральска пытался украсть 250 килограммов металла у ЕВРАЗа с целью продать его в металлолом и получить деньги. В итоге его задержали и металл вернули на место, а молодому человеку грозит административная ответственность.

Житель Первоуральска пытался незаметно украсть 250 кг металла у ЕВРАЗа
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