Житель Свердловской области пытался вывезти золотую цепь как украшение

Цепь изъяли и отправили на экспертизу. Во время следствия выяснилось, что задержанный ранее неоднократно вывозил за границу изделия из золота весом в два килограмма. Экспертиза установила, что данная цепь изготовлена из золота 999 пробы. Ее рыночная стоимость — около 14 миллионов рублей.