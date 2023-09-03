Бастрыкин взял на личный контроль ДТП с 11 пострадавшими в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что также Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о принятом решении.
Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. Водитель, который ехал за рулем автобуса №082 врезался в столб. В салоне находились 26 человек. Их них 11 человек пострадали, их госпитализировали.