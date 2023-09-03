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Бастрыкин взял на личный контроль ДТП с 11 пострадавшими в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на личный контроль ДТП с 11 пострадавшими в Екатеринбурге

3 сентября 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела с ДТП автобуса, в котором травмировались 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что также Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о принятом решении.

Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. Водитель, который ехал за рулем автобуса №082 врезался в столб. В салоне находились 26 человек. Их них 11 человек пострадали, их госпитализировали.

Стало известно о состоянии 11 пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
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#ДТП#Свердловская область#Пострадавшие#СК РФ#Ведомство#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Авария#Дарья Сорокина
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