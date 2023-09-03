«Директора в ужасе». Как обстоят дела с кадрами в школах Нижнего Тагила

Также Людмила Кузнецова рассказала и о том, сколько специалистов в 2023 году выпустились из НТГСПА. По ее словам, с очной формы выпустились 11 учителей русского языка и литературы. При этом только 2-3 человека останутся в Нижнем Тагиле. Кроме того, выпустились 3 учителя математики и 13 информатики. Кузнецова добавила, что нет ни одного физика и преподавателя иностранных языков.