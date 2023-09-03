«Директора в ужасе». Как обстоят дела с кадрами в школах Нижнего Тагила

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Людмила Кузнецова отмечает, что подобная ситуация с кадрами складывается не только в Нижнем Тагиле, но и по всей области, и России. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых северных территориях учителей достаточно, так как там они получают достойную оплату труда.
Раньше раздавались тихие голоса, что, вроде да, у нас не хватает кадров. Обвиняли в этом сами муниципалитеты. Вроде как, делайте, постройте, там, жилой дом. Например, в нем будет 20-30 квартир для педагогов. Решит это проблему кадров? Не решит, — заявила Людмила Кузнецова в эфире «Тагил-ТВ».
Мониторинги, по словам Кузнецовой, показывают, что если бы учителя работали на одну ставку, как положено, то их оплата была бы выше. Она отметила, что сейчас учителя чаще всего работают на две и более ставок.
Особенно это касается таких предметов как русский и литература, иностранный язык, математика. Сейчас директора в ужасе м. Многие бегают, а где взять учителя такого-то предмета? Кто пойдет на совместительство? А вернется ли наш ветеран труда, хоть на несколько часов, чтобы закрыть вот этот пробел? — говорит Кузнецова.
Она отметила, что на данный момент учителя недополучают зарплату. Фонд формируется, исходя из количества физических лиц. Соответственно, если учителю выплатить двойную ставку, то ее придется у кого-то забирать, добавляет Кузнецова.
Это невозможно отобрать у молодого учителя. Потому что он убежит. Поэтому не доплачивается. Если мы сейчас переведем нашу заработную плату на среднюю по городу, она сейчас несколько выше и составляет 52 тысячи, то примерно это 28-29 тысяч за ставку. Как положено работать учителю 18 часов, — добавляет Кузнецова.
Однако учитель не завершает работу в положенное время, так как ему приходится проверять тетради, работать с журналами, проводить индивидуальную работу и готовиться к новым занятиям.
Также Людмила Кузнецова рассказала и о том, сколько специалистов в 2023 году выпустились из НТГСПА. По ее словам, с очной формы выпустились 11 учителей русского языка и литературы. При этом только 2-3 человека останутся в Нижнем Тагиле. Кроме того, выпустились 3 учителя математики и 13 информатики. Кузнецова добавила, что нет ни одного физика и преподавателя иностранных языков.
Напомним, перед началом учебного года в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле, вырос спрос на учителей. Редакция TagilCity.ru выяснила, что зарплаты предлагаются ниже средних по России. В Нижнем Тагиле за июль–август 2023 года появились 78 объявлений с 88 вакансиями учителей. Больше всего отмечается нехватка педагогов по математике, иностранному языку и русскому языку. При этом нижний порог зарплаты начинается от 19 тысяч рублей. А максимальный составляет 25-30 тысяч рублей.