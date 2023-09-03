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Гуманитарный груз отправлен из Свердловской области в зону СВО

Гуманитарный груз отправлен из Свердловской области в зону СВО

3 сентября 2023, 07:11
Фото: Виктор Бабенко
Из Свердловской области в зону СВО был отправлен гуманитарный груз. Это случилось 2 сентбря. Кроме того, перед отправкой прошло торжественное мероприятие, посвященное автопробегу.

Автопробег, совмещенный с доставкой гумпомощи, проводится с 28 августа по 21 сентября ДОСААФ России при поддержке Минпросвещения.

В Екатеринбурге горожане собирались перед Домом офицеров. Они поддержали отправку колонны. Для нее гумпомощь собиралась по всей Свердловской области. Об этом сообщил глава свердловского отделения ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Фото: Виктор Бабенко

По его словам, он также выступил перед собравшимися и пожелал удачи, а также широких дорог участникам автопробега.

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#Общество#Эксклюзив#Груз#Автопробег#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО#Гумпомощь
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