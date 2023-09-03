Гуманитарный груз отправлен из Свердловской области в зону СВО

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Автопробег, совмещенный с доставкой гумпомощи, проводится с 28 августа по 21 сентября ДОСААФ России при поддержке Минпросвещения.
В Екатеринбурге горожане собирались перед Домом офицеров. Они поддержали отправку колонны. Для нее гумпомощь собиралась по всей Свердловской области. Об этом сообщил глава свердловского отделения ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.
По его словам, он также выступил перед собравшимися и пожелал удачи, а также широких дорог участникам автопробега.