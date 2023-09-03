Кошки с Донбасса, интимные снимки и солнечная неделя в Нижнем Тагиле

Эротические задания в телефоне 9-летней дочери нашла тагильчанка. Ей их давала 12-летняя девочка. Также в их общем Telegram-канале имелись снимки гениталий неизвестных мужчин. Именно с них начались просьбы для детей сфотографировать разные части тела.