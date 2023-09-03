Кошки с Донбасса, интимные снимки и солнечная неделя в Нижнем Тагиле

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Эротические задания в телефоне 9-летней дочери нашла тагильчанка. Ей их давала 12-летняя девочка. Также в их общем Telegram-канале имелись снимки гениталий неизвестных мужчин. Именно с них начались просьбы для детей сфотографировать разные части тела.
Многодетная тагильчанка поучаствовала в телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». В эфире она отпраздновала свою 22-ую годовщину свадьбы. В молодости супруги не праздновали бракосочетание.
Солнечной будет рабочая неделя в Нижнем Тагиле. Воздух прогреется до 19 градусов. Ветер достигнет 8 метров в секунду, а давление будет в норме.
Кошкам с Донбасса ищут дом в Нижнем Тагиле. Волонтерством в зоне СВО занимается тагильчанка Юлия и ее команда. Они вывозят животных из опасных условий. На первой машине им удалось вывезти 13 кошек и слепого пса породы спаниель.
Гуманитарный груз отправился в зону СВО из Свердловской области. Перед его отправкой прошло торжественное мероприятие, посвященное автопробегу.