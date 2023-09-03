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Кошки с Донбасса, интимные снимки и солнечная неделя в Нижнем Тагиле

Кошки с Донбасса, интимные снимки и солнечная неделя в Нижнем Тагиле

3 сентября 2023, 14:00
Фото: Midjourney
Злоумышленники просили прислать фото голой девочки, а пара из Нижнего Тагила снялась в телешоу. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2–3 сентября.

Эротические задания в телефоне 9-летней дочери нашла тагильчанка. Ей их давала 12-летняя девочка. Также в их общем Telegram-канале имелись снимки гениталий неизвестных мужчин. Именно с них начались просьбы для детей сфотографировать разные части тела.

«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания
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Многодетная тагильчанка поучаствовала в телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». В эфире она отпраздновала свою 22-ую годовщину свадьбы. В молодости супруги не праздновали бракосочетание.

Семья из Нижнего Тагила снялась в шоу «Четыре свадьбы»
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Солнечной будет рабочая неделя в Нижнем Тагиле. Воздух прогреется до 19 градусов. Ветер достигнет 8 метров в секунду, а давление будет в норме.

Солнечная погода будет стоять на рабочей неделе в Нижнем Тагиле
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Кошкам с Донбасса ищут дом в Нижнем Тагиле. Волонтерством в зоне СВО занимается тагильчанка Юлия и ее команда. Они вывозят животных из опасных условий. На первой машине им удалось вывезти 13 кошек и слепого пса породы спаниель.

Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
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Гуманитарный груз отправился в зону СВО из Свердловской области. Перед его отправкой прошло торжественное мероприятие, посвященное автопробегу.

Гуманитарный груз отправлен из Свердловской области в зону СВО
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