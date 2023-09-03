Минобороны передаст мэрии Екатеринбурга землю военного городка

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Передать землю под ведение города решено потому, что администрация не может вкладывать средства на развитие территории, так как она принадлежит Министерству обороны. Ранее жители 32 военного городка жаловались на отсутствие благоустройства на их улицах.
По словам Иванова, ведомство подтвердило, что оно готово передать землю. Кроме того, уже дано распоряжение на проведение кадастровых работ. Уже после их окончания можно будет запустить процедуру по передаче земли.