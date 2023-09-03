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Минобороны передаст мэрии Екатеринбурга землю военного городка

Минобороны передаст мэрии Екатеринбурга землю военного городка

3 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Министерство обороны планирует передат в собственность Екатеринбургу землю 32 военного городка. Сделано это будет на безвозмездной основе. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Передать землю под ведение города решено потому, что администрация не может вкладывать средства на развитие территории, так как она принадлежит Министерству обороны. Ранее жители 32 военного городка жаловались на отсутствие благоустройства на их улицах.

По словам Иванова, ведомство подтвердило, что оно готово передать землю. Кроме того, уже дано распоряжение на проведение кадастровых работ. Уже после их окончания можно будет запустить процедуру по передаче земли.

#Экономика#Город#Передача#Земля#Документ#Минобороны#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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