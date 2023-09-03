Наблюдатели из ДНР работают на избирательных участках в Свердловской области

В общей сложности для избирателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей работают 329 участков в 81 регионе России. 3 сентября участки в Свердловской области будут работать до 20:00, а 4 сентября — с 08:00 до 15:00. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения.