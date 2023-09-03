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Наблюдатели из ДНР работают на избирательных участках в Свердловской области

Наблюдатели из ДНР работают на избирательных участках в Свердловской области

3 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
На двух экстерриториальных избирательных участках в Свердловской области работают наблюдатели из ДНР. С 1 по 4 сентября проходят выборы депутатов законодательных органов для четырех новых регионов России.

В общей сложности для избирателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей работают 329 участков в 81 регионе России. 3 сентября участки в Свердловской области будут работать до 20:00, а 4 сентября — с 08:00 до 15:00. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения.

Жителям новых регионов предстоит выбрать депутатов Народного Совета ДНР и ЛНР, ЗакСо Запорожской области и Херсонской областной думы.

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#Политика#Выборы-2023#Свердловская область#Голосование#Участок#Ирина Кирилова#Выборы#Наблюдатель
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