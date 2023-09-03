Политик умер во время заседания в Первоуральске

Изначально заседание должно было состояться по Skype. У Кудрина не было возможности подключиться к звонку, поэтому он заранее выехал к Борисову, чтобы принять участие в созвоне из его квартиры. По словам Борисова, парламентарий приехал к нему на автобусе, а потом прошел один километр пешком. Он торопился, так как опаздывал.