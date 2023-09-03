Политик умер во время заседания в Первоуральске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
О случившемся рассказал председатель регионального отделения ПАРНАСа Михаил Борисов, пишет Ура.ру. По его словам, во время заседания Алексей внезапно упал со стула, сделал большой вдох и после этого у него пропал пульс.
Ему пытались сделать искусственное дыхание и массаж сердца, но безуспешно.
Я положил Кудрина себе на колени, голову — на подушку, на бок, чтобы язык не западал. И таким образом делал массаж сердца, — сказал Михаил Борисов.
Изначально заседание должно было состояться по Skype. У Кудрина не было возможности подключиться к звонку, поэтому он заранее выехал к Борисову, чтобы принять участие в созвоне из его квартиры. По словам Борисова, парламентарий приехал к нему на автобусе, а потом прошел один километр пешком. Он торопился, так как опаздывал.
После того, как массаж сердца не помог, Борисов вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть Алексея Кудрина.
Кудрину было 69 лет. У него остались жена и взрослая дочь, которая живет с супругом в Австрии. Супруга в момент смерти политика была в Казахстане, где ухаживала за парализованным отцом. Похороны состоятся 5 сентября.