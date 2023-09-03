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После гибели двух человек в ДТП под Алапаевском возбуждено уголовное дело

После гибели двух человек в ДТП под Алапаевском возбуждено уголовное дело

3 сентября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом после смерти двух человек, в том числе ребенка. Инцидент произошел под Алапаевском утром 2 сентября.

Уже известно, что женщина-водитель 1993 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. На подъезде к коллективному саду «Южный» она двигалась на Hyundai Solaris с превышением скорости. В результате автомобиль выехал на обочину и столкнулся с деревом. Машина загорелась, а водитель и пассажир не смогли выбраться.

По данному факту СК возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. За это преступление виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

В рамках расследования ведется сбор и закрепление доказательств. Уже совершен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и назначены экспертизы.

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