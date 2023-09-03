После гибели двух человек в ДТП под Алапаевском возбуждено уголовное дело

Уже известно, что женщина-водитель 1993 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. На подъезде к коллективному саду «Южный» она двигалась на Hyundai Solaris с превышением скорости. В результате автомобиль выехал на обочину и столкнулся с деревом. Машина загорелась, а водитель и пассажир не смогли выбраться.