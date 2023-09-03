После гибели двух человек в ДТП под Алапаевском возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Уже известно, что женщина-водитель 1993 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. На подъезде к коллективному саду «Южный» она двигалась на Hyundai Solaris с превышением скорости. В результате автомобиль выехал на обочину и столкнулся с деревом. Машина загорелась, а водитель и пассажир не смогли выбраться.
По данному факту СК возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. За это преступление виновному грозит до 15 лет лишения свободы.
В рамках расследования ведется сбор и закрепление доказательств. Уже совершен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и назначены экспертизы.