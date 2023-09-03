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Тагильчанка пожаловались на Telegram-канал с фото обнаженных детей

«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания

3 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI

Тагильчанка пожаловались на Telegram-канал с фото обнаженных детей

В Нижнем Тагиле местная жительница Екатерина пожаловалась на Telegram-канал, в котором неизвестные мужчины публиковали фото своих гениталий, а также просили детей отправлять им свои обнаженные снимки.

Об этом TagilCity.ru рассказала тагильчанка Екатерина.

Соседка, мама, случайно нашла у 9-летней дочки в телефоне анонимный Telegram-канал и ошалела. Там дочке давали задания. Найдены ее фото с гениталиями. И сообщения: «сними попу, сними писю», — рассказала Екатерина.

По словам тагильчанки, сперва злоумышленники нашли в мессенджере 12-летнюю девочку и стали давать ей эротические задания — отправлять разные обнаженные снимки. А она раздавала задания другим детям, в том числе 9-летней девочке, в чьем телефоне нашли компрометирующие фото.

Эта 12-летняя девочка видимо подыскивала других девочек и фотографировала… Может есть еще какие-то пострадавшие дети, неизвестно, — добавила Екатерина.

На данном канале выкладывалось и множество обнаженных фото самих злоумышленников. Зачем им понадобились детские снимки — для личного пользования или распространения — неизвестно.

В полицию пострадавшая сторона не обращалась, так как, испугавшись, мать девочки стерла все данные с ее телефона.

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