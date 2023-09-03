«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания

По словам тагильчанки, сперва злоумышленники нашли в мессенджере 12-летнюю девочку и стали давать ей эротические задания — отправлять разные обнаженные снимки. А она раздавала задания другим детям, в том числе 9-летней девочке, в чьем телефоне нашли компрометирующие фото.