«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Об этом TagilCity.ru рассказала тагильчанка Екатерина.
Соседка, мама, случайно нашла у 9-летней дочки в телефоне анонимный Telegram-канал и ошалела. Там дочке давали задания. Найдены ее фото с гениталиями. И сообщения: «сними попу, сними писю», — рассказала Екатерина.
По словам тагильчанки, сперва злоумышленники нашли в мессенджере 12-летнюю девочку и стали давать ей эротические задания — отправлять разные обнаженные снимки. А она раздавала задания другим детям, в том числе 9-летней девочке, в чьем телефоне нашли компрометирующие фото.
Эта 12-летняя девочка видимо подыскивала других девочек и фотографировала… Может есть еще какие-то пострадавшие дети, неизвестно, — добавила Екатерина.
На данном канале выкладывалось и множество обнаженных фото самих злоумышленников. Зачем им понадобились детские снимки — для личного пользования или распространения — неизвестно.
В полицию пострадавшая сторона не обращалась, так как, испугавшись, мать девочки стерла все данные с ее телефона.