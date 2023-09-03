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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Солнечная погода будет стоять на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Солнечная погода будет стоять на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

3 сентября 2023, 06:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле предстоящая рабочая неделя будет солнечной. Воздух прогреется до 19 градусов.

В понедельник, 4 сентября, в городе ожидается до +15 градусов и ветер до 8 метров в секунду. 5 сентября синоптики прогнозируют +16 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

6 сентября ожидается 17 градусов, 7 сентября — 19 градусов, а 8 сентября — 18 градусов. Все рабочие дни будут солнечными и без осадков.

В выходные, 9–10 сентября, вероятны дожди. Ветер будет держаться на отметке 8 метров в секунду, а воздух прогреется до 18 градусов. Давление и геомагнитная активность всю неделю будет находиться в пределах нормы.

Дожди прекратятся в Нижнем Тагиле в выходные дни
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Температура#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Окружающая среда#Давление#Солнечная погода#Дарья Сорокина#Рабочая неделя
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