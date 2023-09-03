Солнечная погода будет стоять на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В понедельник, 4 сентября, в городе ожидается до +15 градусов и ветер до 8 метров в секунду. 5 сентября синоптики прогнозируют +16 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
6 сентября ожидается 17 градусов, 7 сентября — 19 градусов, а 8 сентября — 18 градусов. Все рабочие дни будут солнечными и без осадков.
В выходные, 9–10 сентября, вероятны дожди. Ветер будет держаться на отметке 8 метров в секунду, а воздух прогреется до 18 градусов. Давление и геомагнитная активность всю неделю будет находиться в пределах нормы.