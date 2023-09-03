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Прокуратура проведет проверку после смерти школьника в Каменске-Уральском

Стали известны подробности смерти школьника в Каменске-Уральском

3 сентября 2023, 08:10
Фото: 1MI

Прокуратура проведет проверку после смерти школьника в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском погиб школьник. Это случилось 1 сентября. Сейчас стали известны детали этого ЧП.

15-летний мальчик надышался газом во время прогулки с друзьями. Он почувствовал недомогание от вдыхания паров газовой смеси из баллона, а далее упал на землю, пишет «КП-Екатеринбург».

Находившиеся рядом подростки вызвали скорую помощь. На месте медики только констатировали смерть школьника. В кармане у подростка нашли баллончик с газом.

Рос мальчик в полной семье, учился в восьмом классе. Проверка сейчас находится на контроле прокуратуры. По ее результатам будут приняты меры.

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#Каменск-Уральский#Дети#Подросток#Погиб#Происшествие#Дарья Сорокина
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