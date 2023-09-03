Стали известны подробности смерти школьника в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
15-летний мальчик надышался газом во время прогулки с друзьями. Он почувствовал недомогание от вдыхания паров газовой смеси из баллона, а далее упал на землю, пишет «КП-Екатеринбург».
Находившиеся рядом подростки вызвали скорую помощь. На месте медики только констатировали смерть школьника. В кармане у подростка нашли баллончик с газом.
Рос мальчик в полной семье, учился в восьмом классе. Проверка сейчас находится на контроле прокуратуры. По ее результатам будут приняты меры.